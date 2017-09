FRIDAY K-POP: Bersama Jang Dong Gun, Park Hyung Sik Akan Bermain dalam Suits Versi Korea

SEOUL – Setelah Criminal Minds, Korea Selatan akan kembali mengadaptasi sebuah serial populer asal Amerika Serikat. Kali ini, drama yang beruntung adalah Suits, serial televisi populer besutan Universal Cable.

Aktor kawakan Jang Dong Gun dan pelakon muda Park Hyung Sik dipastikan akan menjadi pemeran utama dalam drama berkonsep hukum tersebut. Di Amerika Serikat, drama kreasi Aaron Korsh itu masih menayangkan musim ke-7 dan dijadwalkan memulai musim selanjutnya pada awal 2018.

Suits berkisah tentang kolaborasi apik seorang pengacara bernama Harvey Specter dan Mike Ross, seorang mahasiswa drop out dalam memecahkan berbagai kasus di sebuah firma hukum di Kota New York.

Ini merupakan proyek comeback Jang Dong Geun setelah vakum selama 5 tahun dari layar kaca. Proyek terakhir Jang di layar kaca adalah A Gentleman’s Dignity, drama komedi romantis yang mana dia berakting dengan aktris Kim Ha Neul. Sementara bagi Park Hyung Sik, ini akan menjadi proyek terbaru setelah Strong Woman Do Bong Soon sukses pada semester I 2017.

Melansir Soompi, Jang Dong Gun akan berperan sebagai Pengacara Choi yang dalam versi Amerika merupakan karakter dari pengacara Harvey Specter. Sementara karakter Go Yeon Woo, yang merupakan versi Korea Mike Ross akan diperankan oleh Park Hyung Sik.

Untuk skenario, Suits versi Korea akan ditulis oleh Kim Jung Min. Sementara Kim Jin Woo yang populer melalui Mystery Queen akan duduk di kursi sutradara. Monster Union –rumah produksi yang terafiliasi dengan KBS-, akan bertanggung jawab terhadap produksi drama tersebut.

Monster Union merupakan rumah produksi yang berada di balik pembuatan sejumlah drama populer, seperti Queen for 7 Days dan The Best Hit. Sementara itu, Suits dijadwalkan akan tayang pada semester I 2018 di KBS2.

(SIS)