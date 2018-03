LOS ANGELES – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) resmi menunjuk Pitbull sebagai Duta Air Bersih Dunia. Ia pun dipastikan akan memberikan pidato untuk menyoroti krisis air yang kini menjadi isu global.

Pitbull rencananya akan menerima gelar Duta Air Bersih Dunia itu di markas PBB di New York, Amerika Serikat, pada 22 Maret 2018. Dalam pidatonya nanti, rapper asal Amerika tersebut akan membahas krisis air global dan upayanya dalam menyediakan air minum bersih bagi masyarakat yang kurang beruntung di berbagai negara.

Selain itu, Pitbull juga akan merilis sebuah kampanye baru di media sosial bersama Clean Water Here bertajuk 'Clean Water Here Cause Flash'. Untuk menyebarluaskan kampanye itu, dia menggandeng beberapa musisi ternama dunia, seperti Bruno Mars, Maroon 5, dan Pink.

Tujuan dari proyek itu adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keberadaan air bersih.

“Para pemimpin dunia perlu memahami bahwa ekonomi dan lingkungan tak saling berlomba. Yang satu tidak lebih penting dari yang lain. Semua aspek kehidupan membutuhkan air," ucapnya seperti dilansir dari NME, pada Selasa (20/3/2018).

Dia menambahkan, Clean Water Here berkomitmen untuk meningkatkan akses masyarakat dunia terhadap air bersih.

"Ini adalah kehormatan besar bagi saya bisa melayani sebagai duta global. Sebuah kehormatan pula bisa menunjukkan kepada para delegasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Hari Air Dunia tentang masalah kritis ini,” lanjutnya.

Pada 22 Maret 2018, Presiden Majelis Umum PBB, Miroslav Lajcak, sekaligus akan meluncurkan rencana 10 tahun yang berfokus pada pengembangan sumber daya air berkelanjutan global.

