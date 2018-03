JAKARTA - Pasangan suami istri Andrew White dan Nana Mirdad memang hampir selalu mengunggah momen kebersamaan dengan kedua buah hatinya di akun Instagram. Jarang tertimpa gosip tak sedap mengenai rumah tangga, membuat pernikahan yang dibangun sejak 2006 tahun lalu terasa begitu indah.

Namun baru-baru ini Nana Mirdad mendapatkan protes dari netizen usai memposting foto dimana dirinya dan kedua anaknya sedang mandi bersama dalam sebuah bathup. Para netizen bahkan nampak menyayangkan lantaran kakak dari Naysila Mirdad ini membiarkan putranya, Jason Deandra White, Mandi bersama dirinya dan sang adik, diusia yang sudah akam menginjak remaja.

"Menjijikan... Bersama anak laki yg beranjak gede," tulis eunikeerlina.

"Ya ampunnn mandi dikamar mandi dengan anak2 laki2 beranjak dewasa bisa ahhh taulah gak usah dijelaskan....kalau renang di tempat umum atau mandi di pemandian umum atau sungai .....mungkin biasa saja...tapi ini ....ahhhh gak terucapkan lagi dehhhhhh," tulis blessyofficial16.

Tidak terima dengan perkataan netizen yang melontarkan kalimat jijik dalam postingannya, Nana Mirdad pun nampak membuka suara soal unggahannya tersebut. Wanita 32 tahun ini mengatakan bahwa dirinya dan anak perempuannya mengenakan bikini sambil berendam air hangat di dalam bathup. Bahkan ia menyatakan kala itu mereka tengah asyik menikmati rendaman air hangat sambil menonton televisi sekaligus berendam air hangat.

"Hi Ibu2.. Maaf sebelumnya.. Tapi kalau mau komentar apa ngga lebih baik ditanya dulu sebelum ngatain jijik? Sebenernya ngga perlu saya jelasin jg sih karena memang I don’t owe any explanation to anyone.. Tapi agak gemes karena kadang orang suka terlalu gampang men-judge," tulis Nana Mirdad.

"Di depan bath tub itu ada TV nya... Kami sekeluarga habis selesai berenang, kedinginan, dan kami lagi nonton kartun dengan bikini dan celana renang sambil berendam air hangat di bathtub dan karena moment itu precious untuk saya, saya minta daddynya anak2 untuk foto moment itu," sambungnya.

Meski menolak menyatakan bahwa tulisannya merupakan sebuah klarifikasi. Nana pun hanya bisa memaparkan bahwa semua orang dapat dengan mudahnya menghakimi orang lain tanpa tahu apa yang terjadi sebenarnya.

"That’s the story behind the bathtub picture yang katanya jijik dan memalukan. Memang judging people itu sangat gampang kalau yang dilihat hanya covernya saja dan negative thinking," paparnya.

"Saya bukan klarifikasi karena takut dianggap gmn2.. Lebih ke arah gemes dengan negative judgement yang terlalu cepat.. Plus, sedang moody. A little bit of positivity wouldn’t hurt our souls. Thank youuu," tutupnya.

(ade)