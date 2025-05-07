Nana Mirdad Klarifikasi Usai Dituduh Tak Mau Bayar Utang Pinjaman Daring

JAKARTA – Aktris Nana Mirdad akhirnya angkat bicara usai dirinya menjadi sasaran tudingan tidak mau membayar utang pinjaman daring. Melalui unggahan di Instagram Story, istri Andrew White itu memberikan klarifikasi atas isu yang menyudutkannya.

Nana mengaku sebenarnya enggan membahas masalah tersebut di media sosial. Namun, karena merasa dirugikan oleh pihak ketiga yang menyebarkan tuduhan tidak berdasar, ia merasa perlu memberikan penjelasan agar publik tidak salah paham.

"Aku rasa nggak semua orang menyadari soal penggunaan pihak ketiga yang ditawarkan aplikasi pinjaman daring. Karena aplikasinya sudah lama aku pakai dan selama ini terpercaya, saat ditawarkan metode pembayaran baru yang tampaknya memudahkan, aku pun menyetujuinya tanpa curiga," tulis Nana Mirdad, dikutip Rabu (7/5/2025).

Nana menjelaskan bahwa awalnya ia tak menyangka akan mengalami pengalaman buruk. Apalagi saat utangnya dialihkan ke pihak ketiga, penanganannya berubah drastis dan bunganya melonjak. Ia pun membantah tuduhan yang menyebut dirinya tidak kooperatif.

"Kaget itu wajar, apalagi setelah dapat perlakuan yang kurang menyenangkan dari debt collector. Awalnya memang ditangani oleh aplikasinya langsung, tapi saat sudah masuk ke pihak ketiga, semuanya berubah. Bahkan bunga jadi sangat tinggi," ungkapnya.

Nana juga menyayangkan narasi yang sengaja dipelintir untuk memperburuk citranya. Ia menilai tuduhan tersebut tidak berdasar dan hanya ingin memanfaatkannya untuk viralitas.

"Ini fitnah. Jelas-jelas aku sudah cerita semua di story, tapi malah diabaikan dan dijadikan bahan untuk menyerang," lanjutnya.