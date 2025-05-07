Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nana Mirdad Klarifikasi Usai Dituduh Tak Mau Bayar Utang Pinjaman Daring

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |08:37 WIB
Nana Mirdad Klarifikasi Usai Dituduh Tak Mau Bayar Utang Pinjaman Daring
Nana Mirdad Klarifikasi Usai Dituduh Tak Mau Bayar Utang Pinjaman Daring (Foto: IG Nana Mirdad)
A
A
A

JAKARTA – Aktris Nana Mirdad akhirnya angkat bicara usai dirinya menjadi sasaran tudingan tidak mau membayar utang pinjaman daring. Melalui unggahan di Instagram Story, istri Andrew White itu memberikan klarifikasi atas isu yang menyudutkannya.

Nana mengaku sebenarnya enggan membahas masalah tersebut di media sosial. Namun, karena merasa dirugikan oleh pihak ketiga yang menyebarkan tuduhan tidak berdasar, ia merasa perlu memberikan penjelasan agar publik tidak salah paham.

"Aku rasa nggak semua orang menyadari soal penggunaan pihak ketiga yang ditawarkan aplikasi pinjaman daring. Karena aplikasinya sudah lama aku pakai dan selama ini terpercaya, saat ditawarkan metode pembayaran baru yang tampaknya memudahkan, aku pun menyetujuinya tanpa curiga," tulis Nana Mirdad, dikutip Rabu (7/5/2025).

Nana Mirdad Klarifikasi Usai Dituduh Tak Mau Bayar Utang Pinjaman Daring
Nana Mirdad Klarifikasi Usai Dituduh Tak Mau Bayar Utang Pinjaman Daring

Nana menjelaskan bahwa awalnya ia tak menyangka akan mengalami pengalaman buruk. Apalagi saat utangnya dialihkan ke pihak ketiga, penanganannya berubah drastis dan bunganya melonjak. Ia pun membantah tuduhan yang menyebut dirinya tidak kooperatif.

"Kaget itu wajar, apalagi setelah dapat perlakuan yang kurang menyenangkan dari debt collector. Awalnya memang ditangani oleh aplikasinya langsung, tapi saat sudah masuk ke pihak ketiga, semuanya berubah. Bahkan bunga jadi sangat tinggi," ungkapnya.

Nana juga menyayangkan narasi yang sengaja dipelintir untuk memperburuk citranya. Ia menilai tuduhan tersebut tidak berdasar dan hanya ingin memanfaatkannya untuk viralitas.

"Ini fitnah. Jelas-jelas aku sudah cerita semua di story, tapi malah diabaikan dan dijadikan bahan untuk menyerang," lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/33/3170450/nana_mirdad-DkbJ_large.jpg
Nana Mirdad Sedih, Makam Anjing Kesayangan Hanyut Diterjang Banjir Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/33/3138454/nana_mirdad-EaYI_large.jpg
4 Sumber Kekayaan Nana Mirdad yang Sempat Diteror Debt Collector Paylater
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/33/3138339/biodata_dan_agama_nana_mirdad-kLIf_large.jpg
Biodata dan Agama Nana Mirdad, Artis Cantik yang Viral karena Tagihan Paylater
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/20/33/3106202/nana_mirdad-VnPl_large.jpg
Nana Mirdad Geram dengan Kebiasaan Warga Bakar Sampah Sembarangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/33/3014411/cara-nana-mirdad-jaga-keharmonisan-dengan-andrew-white-selama-18-tahun-menikah-azAFolFCml.jpg
Cara Nana Mirdad Jaga Keharmonisan dengan Andrew White Selama 18 Tahun Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/12/33/3007367/nana-mirdad-lihat-langsung-keindahan-aurora-hadiah-anniversary-terindah-dari-tuhan-mfmD5lQLUa.jpg
Nana Mirdad Lihat Langsung Keindahan Aurora: Hadiah Anniversary Terindah dari Tuhan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement