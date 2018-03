Kaget dong ada yg ngetag admin ke akun Lambe lambean dan ngucapin happy wedding buat kak @ilhamfauzie Kirain hoax, ehhh taunya emang bener๐Ÿ˜‚ Happy wedding abang bontotnya SMASH, Perasaan yg pengen nikah muda mamang deh, ehhh taunya yg nikah duluan malah ilham๐Ÿ˜‚ Doanya semoga jadi keluarga Sakinah, Mawadah, Warahmah. Langgeng selalu yahh๐Ÿ˜˜ Dan buat yang diluaran sana, yang nyinyir bilang Hamil duluan lah, dan lain sebagainya. Yaudahlah yah jangan dipikirin. Lagian itu kan privacy mau bener mau enggak yah itu urusan mereka, admin aja fansnya gak ngurusin sampai kesitu๐Ÿ˜‚ Yang jelas sekali lagi Happy wedding @ilhamfauzie @nadinesyahria ๐Ÿ™๐Ÿ˜Š

A post shared by SMASHBLAST (@smashblastttt) on Mar 7, 2018 at 11:03pm PST