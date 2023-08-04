Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Reza Smash Santai Dicibir Netizen Gegara Jadi Wedding Organizer: Tak Peduli Dibully, Omongan Loe Gue Beli

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |14:34 WIB
Reza Smash Santai Dicibir Netizen Gegara Jadi Wedding Organizer: Tak Peduli Dibully, Omongan Loe Gue Beli
Reza Smash. (Foto: instagram)
JAKARTA - Penyanyi Muhammad Reza Anugrah atau akrab disapa Reza Smash menanggapi cibiran netizen, ketika mengetahui dirinya banting setir menjadi Wedding Organizer (WO) sejak 2020 lalu.

Diakuinya, cibiran itu sempat membuat mentalnya terganggu.

"Iya betul kalau dibilang down itu diawal banget, tahun 2020 selama enam bulan pertama. Karena bingung, gue anak pertama lalu gue harus mencukupi semuanya dengan cara apa gue bingung," kata Reza Smash di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Kala itu, Reza Smash mengaku semangatnya nyaris surut dalam mencari pendapatan diluar honor manggung bersama Smash. Sebab, Smash saat itu tengah vakum lantaran sepi job.

Halaman:
1 2
1 2
