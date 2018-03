LOS ANGELES – Steven Spielberg siap kembali merilis film terbarunya. Film sci-fi berjudul Ready Player One memasang target penjualan sebesar USD45 juta di pekan perdana penayangannya.

Ready Player One merupakan film petualangan fantasi terbarunya setelah 10 tahun. Ia terakhir kali merilis film seperti demikian pada tahun 2008, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull.

Ready Player One akan menggunakan efek-efek spesial keren di dalamnya. Biaya produksi sekira USD100 juta telah digunakan khusus untuk menambahkan efek-efek ini. Biaya promosi dan distribusinya pun mencapai angka yang sama agar film ini bisa bertahan di box office dunia.

Beberapa analis film sudah memprediksi bahwa Ready Player One hanya akan mendapatkan pendapatan pembuka sekira USD38 juta. Namun angka tersebut terbilang rendah untuk film dengan biaya produksi sebesar Ready Player One.

“Masih ada banyak waktu untuk melakukan buzz. Tiga pekan bukan waktu yang lama untuk membangun antusiasm penonton. Dalam tiga pekan, kita bisa melihat keseluruhan lingkungan yang berbeda,” kata Paul Dergarabedia, analis media senior dari comScore.

Paul juga menambahkan bahwa menempelkan nama Spielberg akan menambah nilai tersendiri dalam sebuah film. Seperti diketahui, Spielberg adalah salah satu nama sutradara besar di panggung Hollywood.

Dalam film Ready Player One ini Spielberg menggunakan jasa-jasa aktor seperti Tye Sheridan, Mark Rylance, Olivia Cooke, dan Ben Mndelson. Petualangan dunia fantasi ini akan dimulai pada 29 Maret 2018.

(SIS)