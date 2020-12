LOS ANGELES - Nasib sial tengah dialami sutradara film legendaris, Steven Spielberg. Steven mengklaim dirinya mendapatkan ancaman dari seseorang yang kerap menguntit dan mengganggu hidupnya.

Tak tahan terus diganggu, Steven sampai mengajukan dokumen hukum resmi untuk meminta perintah penahanan terhadap stalkernya yang bernama Sarah Char tersebut.

Sutradara Indiana Jones dan War of The World tersebut mengklaim Sarah telah melakukan pelecehan selama berbulan-bulan dan juga mengirimkan ancaman pembunuhan.

Dalam dokumen yang diperoleh TMZ, Steven mengatakan ia mendapatkan informasi bahwa Sarah bahkan mencoba membeli senjata api untuk membunuhnya. Steven mengklaim, stalkernya itu telah ditangkap aparat polisi karena ancaman kriminal, pelecehan dan penguntitan.

Pesan bernada ancaman dikatakan juga didapatkan Steven di akun sosial medianya. Pria berusia 73 tahun itu mengaku mendapatkan pesan dari Sarah di akun Twitter pribadinya, Sarah menuliskan ia tak segan-segan membunuh orang yang mencuri IP internetnya.

“If I have to personally MURDER people for stealing my IPs‚ I WILL,” bunyi pesan Twitter Sarah kepada Steven.

Steven mengaku jelas khawatir sang stalker tak hanya sekedar menggertak dan tak ragu untuk mewujudkan ancaman pembunuhannya tersebut. Bukan hanya terhadap dirinya, namun juga keselamatan keluarganya, istri dan anak-anaknya. Kini setelah melalu proses hukum resmi, pihak pengadilan akhirnya mengeluarkan perintah penahanan sementara kepada Sarah. Mengharuskan Sarah harus berjauhan setidaknya dengan jarak 91 meter dari Steven, istri dan anak-anak Steven. Demikian seperti dilansir TMZ, Rabu (2/12/2020).