JAKARTA - Marissa Nasution kini tengah menanti kelahiran anak pertamanya. Dalam sebuah unggahan di instagram stories miliknya, Marissa mengunggah foto dirinya bersama sang suami.

Pada foto tersebut terlihat Marissa yang tanpa make up sedang mengenakan pakaian rumah sakit berwarna pink.

“Big day at the hospital for little babe #mamalovesthissexyootd” tulis Marissa dalam unggahannya.

Pastinya unggahan Marissa memunculkan spekulasi di pikiran netizen bahwa Marissa akan segera melahirkan. Namun, dua jam kemudian, Marissa mengunggah kembali sebuah foto dalam instagram stories.

Foto tersebut memperlihatkan tangan marissa yang sedang memegang perut buncitnya. Melalui foto itu juga ia menjawab dugaan netizen bahwa belum saatnya Ia melahirkan. Ia menjawab melalui kalimat,

“No due date yet! Babe just had a big day of test today She surely did not like the Big noisy MRI machine,” tulis Marissa menegaskan.

Marissa menjelaskan bahwa saat ini bayinya belum akan lahir, tetapi bayinya yang dikandungnya sedang menjalani pemeriksaan. Pada Februari yang lalu, Marissa mengatakan jika usia kehamilannya baru menginjak empat bulan.

Sebelumnya, Marissa mengandung sepasang bayi kembar, namun setelah sama-sama berjuang, pada usia kandungan empat bulan salah satu bayinya tidak dapat bertahan.

Marissa telah menikah dengan seorang bule asal Jerman bernama Benedikt Brueggemann. Pernikahan mereka dilaksanakan di Jerman pada Septermber 2017. Pernikahan keduanya cukup ditutupi di depan media.

Media mulai mengendus pernikahannya ketika melihat foto mirip pre-wedding keduanya. Ketika menanyakan kepada Tika, manajer dari Marissa, Tika mengatakan bahwa itu hanya photoshoot biasa dan keduanya telah melangsungkan pernikahan.

