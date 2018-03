LOS ANGELES – Meskipun dirundung duka akibat ditinggal wafat sang vokalis, nyatanya band The Canberries tetap membuktikan produktifitasnya di industri musik dunia.

Dilansir Solopos, grup musik asal Irlandia yang terbentuk sejak 1989 silam ini mengumumkan akan merilis album sebagai karya terakhir mereka.

Pengumuman yang disampaikan lewat situs resmi ini sekaligus mengisyaratkan napas terakhir The Cranberries.

Saat ini, The Cranberries hanya memiliki tiga personel, yakni Mike Hogan (bassis), Noel Hogan (gitaris), dan Fergal Lawler (drummer).

“Dalam beberapa pekan terakhir, kami memikirkan semuanya kembali. Setelah mempertimbangkan banyak hal, kami memutuskan menyelesaikan yang telah dimulai. Kami memulai semuanya bersama Dolores. Dan kini, kami harus menyelesaikannya,” demikian penggalan pernyataan dari pihak The Cranberries seperti dilansir Rolling Stone, Kamis (8/3/2018).

Personel The Cranberries berencana merilis album terbaru pada Maret 2018 yang bertepatan dengan 25 tahun perilisan karya pertama mereka bertajuk Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We? Album tersebut dirilis pada 1 Maret 1993 menghasilkan lagu hits Linger dan Dreams.

Adapun album edisi spesial yang tengah dikerjakan itu menampilkan beberapa lagu lawas yang belum pernah dirilis. Sebelum meninggal, Dolores O’Riordan telah menyelesaikan rekaman untuk beberapa lagu dalam album tersebut.

Dia bahkan sempat mendiskusikan soal album tersebut kepada personel The Cranberries lainnya.

Seperti diketahui, Dolores O’Riordan meninggal di usia 46 tahun di sebuah hotel di London, Inggris, pada 15 Januari 2018 lalu.

Kematiannya menyisakan duka mendalam bagi para penggemar. Maklum saja, dia memiliki suara khas yang mencuri perhatian di jagat musik dunia.

