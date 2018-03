LOS ANGELES – Mark Bridges perancang busana dari film Phantom Thread menjadi orang paling beruntung dalam gelaran Oscar tahun ini. Selain berhasil memboyong Piala Oscar, Mark juga mendapatkan sebuah jet ski yang telah dijanjikan oleh Jimmy Kimmel saat acara dimulai.

Jimmy menjanjikan hadiah sebuah jet ski kepada pemenang Oscar yang melakukan pidato tersingkat di atas panggung. Ia memang sengaja menantang para pemenang untuk tidak menyebutkan terlalu banyak nama saat menerima Piala Oscar di atas panggung.

Baca juga: Ini Daftar Lengkap Pemenang Oscar 2018

“Kenapa kalian harus berterima kasih kepada ibu kalian jika kalian bisa memberinya sebuah tumpangan jet ski baru? Ini bukan lelucon. Aku akan menghitung waktu kalian. Aku punya stopwatch,” ujar Jimmy.

Pada catatan waktu Jimmy, Mark Bridges rupanya hanya mencatatkan waktu selama 30 detik saat membacakan pidato kemengannya. Mark pun berhak atas hadiah berupa Kawasaki Jet Ski Ultra 310LX.

Baca juga: Frances McDormand Jelaskan Istilah Inclusion Rider

Jet ski tersebut konon ditaksir memiliki harga USD18 ribu atau setara dengan Rp248 juta. Padahal jika pemenang berasal dari luar Amerika Serikat, hadiah jet ski ini akan diuangkan.

Di ajang Oscars 2018, Mark Bridges yang menangani kostum untuk film Phantom Thread dan menang setelah bersaing dengan penata busana dari Beauty And The Beast, Darkest Hour, The Shape Of Water dan Victoria And Abdul.

(SIS)