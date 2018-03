blessed. 1 bulan lebih dilan tayang di bioskop dan masih berlanjut. tonton terus di bioskop kesayangan sampe mbak2 tiketnya kenal sama lo. tulis di komen momen apa yang kira2 cocok dengan ekspresi dilan disini. kalau dari gw, ketika mantan gebetan jalan sama cowo barunya. kalau kata pee wee gaskins "kau tak punya selera" ;> #dilan1990

A post shared by iqbaal ramadhan (@iqbaal.e) on Mar 1, 2018 at 10:51pm PST