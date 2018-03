LOS ANGELES - Kehidupan pribadi Meghan Trainor ternyata tak semulus perjalanan kariernya. Dalam wawancara dengan jurnalis The Sun, Dan Wootton, pelantun All About That Bass itu mengaku, mengalami depresi.

Trainor mulai dihinggapi depresi setelah menjalani operasi pita suara pada 2016. Operasi itu merupakan tindak lanjut dari prosedur serupa akibat pendarahan pita suara yang dialaminya pada 2015.

"Aku berpikir, 'Ya Tuhan, apakah ini akhir karierku?' Memikirkan itu, aku merasa akan gila. Aku terjebak dalam kecemasan dan depresi yang membuatku ketakutan sekaligus kesepian," katanya seperti dikutip dari NME.

Trainor menjelaskan, dia pernah mengalami 'episode' selama 3 hari. "Punggungku terasa terbakar dan aku sangat kesakitan. Aku memutuskan bertemu dokter dan psikolog untuk mendapatkan perawatan," tuturnya.

Dia menambahkan, "Aku ingat, mengantre bersama temanku di sebuah apotek. Aku melihat seluruh barisan di belakangnya bergerak, padahal tak ada apa-apa di sana. Terkadang, kau mengalami hal seperti itu. Tubuh dan pikiranmu tak sinkron. Aku kira, aku mengidap skizofrenia."

Sebagai informasi, skizofrenia adalah gangguan mental kronis yang menyebabkan penderitanya mengalami delusi, halusinasi, dan perubahan perilaku. Penderita skizofrenia biasanya sulit membedakan antara kenyataan dan pikirannya.

Trainor menyadari, ada yang tak beres dengan dirinya. Namun saat itu, katanya, dia terlalu malu untuk mengungkapkan kepada orang-orang terdekatnya. "Tak ada siapapun yang bisa menolongku, karena itu hanya ada di dalam pikiranku," ujarnya.

Kini, menurut Trainor, dia menjalani hidup lebih baik dengan rutin menjalani terapi dan mengaplikasikan gaya hidup sehat. Dia menerapkan food cleanse dan rutin berolahraga. Hasilnya, Trainor sukses menurunkan 9 kilogram bobot tubuhnya.

"Setelah menjalani terapi selama berbulan-bulan, aku menyadari satu hal. Selama ini, aku tak menyayangi diriku. Untuk bisa terlihat menarik di depan kamera, aku menggunakan spanx (pakaian dalam untuk membentuk tubuh). Itu membuatku sangat tersiksa," katanya.

Setelah pulih, pada Kamis pagi (1/3/2018) waktu setempat, pemenang Grammy tersebut merilis single baru berjudul No Excuses. Single tersebut akan menjadi lagu pertama dalam album ketiganya yang akan dirilis pada tahun ini.

"Album ini adalah sesuatu yang kuimpikan. Kami bekerja keras untuk album ini dan aku sangat bersemangat. Aku tak sabar untuk memperdengarkannya kepada dunia. Sejauh ini, album ketigaku ini akan menjadi karya terbaik sepanjang karier bermusikku."

