LOS ANGELES - Meghan Trainor tengah diliputi kebahagiaan luar biasa. Tak hanya karena dia baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-24, tapi juga karena Meghan baru saja dilamar sang kekasih, Daryl Sabara.

Lewat postingan Instagramnya, Meghan mengunggah video saat Daryl melamarnya pada Kamis 21 Desember 2017. Dalam video itu, Daryl terlihat berlutut di satu kaki, sedang Meghan tampak terharu luar biasa akhirnya bisa bertunangan dengan sang kekasih.

"AKU BILANG YAAAA!!! Untuk ulang tahunku yang ke-24, cinta dalam hidupku @darylsabara membuat semua mimpiku menjadi kenyataan. Dia melamarku di bawah terowongan cahaya lampu Natal yang indah dan mengejutkanku dengan keluarga dan teman-temanku. Aku masih terkejut. Aku tak pernah sebahagia ini," tulis Meghan dalam caption Instagramnya.

Meghan melanjutkan, "Terima kasih Daryl, keluarga, dan teman-temanku karena membuatku merasa seperti seorang putri sungguhan. Dan terima kasih @ryan.trainor untuk video yang luar biasa ini. Aku akan melihatnya lagi dan lagi."

Postingan-postingan yang menunjukkan kebahagiaan Meghan karena akhirnya bisa bertunangan dengan Daryl tak berhenti sampai di situ saja. Di postingan lain, ia mengunggah foto-foto yang memperlihatkan momen-momen bahagianya dengan aktor 25 tahun tersebut.

"Aku sangat bahagia. Kaulah orangnya @darylsabara. Aku tahu itu dari pertama kali aku bertemu denganmu," kicau Meghan.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Daryl. Mantan bintang cilik Spy Kids itu mengucapkan selamat ulang tahun untuk Meghan. Dia juga mengucapkan terima kasih karena pelantun All About That Bass itu telah mengubah kehidupannya.

"Selamat ulang tahun untuk soulmate-ku. Terima kasih telah mengubah hiduku selamanya dan terima kasih karena bilang ya! Kau adalah tunangan tercantik di dunia. Aku mencintaimu @meghan_trainor," tulis Daryl.

Daryl dan Meghan bertunangan hanya setelah mereka pacaran selama satu setengah tahun. Juli 2017 lalu, mereka baru saja merayakan anniversary pertamanya.

Pasangan aktor dan penyanyi ini mengumumkan hubungan asmara mereka ke publik pada Oktober tahun lalu. Mereka saling kenal lewat Chloe Moretz yang memperkenalkan keduanya atas permintaan Meghan.

"Au meminta setiap orang yang aku temui sejak hari pertama, 'Carikan aku seorang pacar!' Chloe Grace Moretz adalah seorang temanku dan hari pertama bertemu dengannya, aku seperti, 'Kau tahu siapapun yang bisa aku kencani? atau cintai? Apapun. Lalu dia sepeti, 'Aku tahu pria terbaik di seluruh dunia. Daryl. Dan kau harus bertemu dengannya.' Aku langsung, 'Daryl? Oke,'" cerita Meghan mengingat awal perkenalannya dengan Daryl dalam sebuah wawancara seperti dikup dari People, Minggu (24/12/2017).

