JAKARTA – Seiring dirilisnya trailer dari film Teman Tapi Menikah, lagu soundtrack Hello You milik Iqbaal Ramadhan pun langsung melambung drastis. Lagu tersebut seketika menguasai tangga lagu iTunes melewati lagu Rindu Sendiri yang merupakan soundtrack Dilan 1990.

Iqbaal pun mengaku sangat bahagia ketika mendengar kabar lagunya laku keras meski baru dirilis per hari ini. Ia pun akhirnya membeberkan cerita tentang kisah di balik penciptaan lagu Hello You ini.

Melalui Instagram Story-nya, pemeran Dilan ini mengatakan telah menciptakan lagu tersebut sejak tahun 2016. Itu adalah lagu pertama yang ia tulis saat harus tinggal di Amerika untuk menuntuk ilmu.

Mengikuti kisah cinta yang ada di dalam cerita film Teman Tapi Menikah, Iqbaal pun akhirnya menciptakan lagu Hello You dengan menggunakan Bahasa Inggris. Liriknya terinspirasi dari kisah Ditto yang mencintai Ayudia Bing Slamet namun tidak tahu bagaimana cara untuk bisa memilikinya karena keduanya adalah sahabat.

“Lagu ini saya tulis bulan September 2016, bulan pertama saya sekolah di sini. Ceritanya simple: suka sama orang tapi tau gak akan bisa bareng. Gak nyerah, cuman sadar akan kalau emang gak bisa milikin,” ungkap Iqbaal.

Dalam lagu ini, Iqbaal sendiri dibantu oleh Rendy Pandugo. Ia mengaku bahwa Rendy adalah salah satu musisi Tanah Air yang menjadi favoritnya selama ini.

Iqbaal pun merasakan bangga bisa bekerja sama dengan sang idola dalam menggarap lagu Hello You. Rendy diakui oleh Iqbaal adalah seorang musisi berbakat yang bisa menciptakan lagu-lagu hebat.

Kerja baneng Mas nya banyak ilmu yang didapat. Such a gifted musician and was an amazing experience working with him,” puji Iqbaal.

Setelah tampil dalam film Dilan 1990, Iqbal juga akan turut bermain di film Teman Tapi Menikah. Dalam cuplikan trailernya, Iqbaal terlihat menjadi seorang musisi yang sedang bernyanyi membawakan lagu Hello You di depan anak-anak SMA.

(SIS)