LOS ANGELES – Libur hari Natal sangat dimaksimalkan oleh Disney untuk meraup pendapatan lebih dari filmnya yang berjudul Star Wars: The Last Jedi.

Memasuki 10 hari penayangannya, The Last Jedi sudah meraup pendapatan global sebesar USD745 juta atau setara dengan Rp 10 triliun.

Hasil tersebut mengantar The Last Jedi menjadi film ketiga dengan pendapatan tertinggi tahun ini setelah Beauty and the Beast dengan USD504 juta dan Wonder Woman dengan USD412 juta.

Film kedelapan Star Wars ini membukukan pendapatan sebesar USD75,1 juta pada akhir pekan Natal. Secara keseluruhan, Star Wars telah meraup pendapatan sebesar USD365 juta di pasar Amerika Utara.

Melanjutkan cerita dari Star Wars: The Force Awakens, Star Wars: The Last Jedi memang menjadi salah satu film yang paling dinantikan di tahun 2017.

Apalagi sang sutradara, Rian Johnson, menampilkan bintang-bintang terbaik dari galaksi Star Wars seperti, Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, dan Oscar Isaac.

