TOKYO โ€“ Presenter cantik Sere Kalina berhasil menang banyak saat berkunjung ikut premiere film Star Wars: The Last Jedi di Jepang. Bagaimana tidak, bukan hanya menonton, ia juga berbagi momen hangat dengan salah satu tokoh utamanya, Mark Hamill!

Ya, pemeran Luke Skywalker ini sempat memeluk Sere seperti yang dipamerkan di Instagram belum lama ini. Mark Hamill, yang berpakaian santai dengan celana jeans dan jaket hitam, memeluk Sere yang mengenakan dress berwarna krem sementara Sere menatap kamera. Keduanya juga menebar senyum sementara dahi Hamill dan pipi Sere saling bersentuhan.

(Baca Juga: Tak Dapat Restu Ibu, Justin Bieber Siap Nikahi Selena Gomez Diam-Diam)

(Baca Juga: Curhat Ajeng Kartika Salah Lakukan Perawatan Bikin Bulu Mata Rontok)

Tak pelak lagi, wanita yang mengaku fans serial Star Wars ini meledek followers-nya yang juga fans Mark Hamill. โ€œYes.. Yes.. Hate me all you want but I'm still the one who gets Luke Skywalker's hug. The force is strong with me ๐Ÿ˜Ž,โ€ tulis Sere dalam caption.

Diketahui, Sere berkunjung ke Jepang bersama Dede Sunandar untuk mengikuti acara tersebut. Tak hanya itu, mereka juga berkesempatan mewawancara Hamill secara eksklusif. Dilansir Go Spot RCTI, Kamis (14/12/2017), Hamill juga ingin berkunjung ke Indonesia meski belum mengumumkan rencana pasti.

โ€œHalo Indonesia, saya sangat ingin berkunjung ke negara kalian yang indah suatu hari nanti,โ€ ucap Hamill dalam Bahasa Inggris.

Sementara itu, bertemu Hamill bak mimpi jadi nyata bagi Sere, apalagi Hamill cenderung santai saat diwawancara soal pendapatnya mengenai film terbarunya tersebut. Presenter acara olahraga itu menilai, Hari Natal seakan sudah datang duluan untuknya.

โ€œSeluruh pengalaman merayakan Star Wars ini jadi kejutan Natalku yang lebih awal dengan Mark Hamill sebagai Santa-ku di kehidupan nyata ๐Ÿ˜ senang sekali sampai ingin melompat ke awan,โ€ tulis Sere.

(aln)