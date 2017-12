JAKARTA - The Overtunes percaya diri jika singlenya berjudul Bukan Sekedar Kata akan mendulang kesuksesan. Menjadi original soundtrack untuk film Susah Sinyal, The Overtunes yakin jika single barunya bisa mendapatkan perhatian dari pencinta musik Tanah Air.

Keyakinan mereka terhadap kesuksesan lagu barunya, didapat dari rasa optimis dari sejumlah pemain dan berserta kru film tersebut jika soundtrack yang mengisi filmnya akan terkena imbas dari penonton yang tinggi.

Walaupun tidak mau terlalu sesumbar, band yang digawangi oleh Mikha Angelo tidak terlalu berharap bisa mendulang prestasi, seperti OST Cek Toko Sebelah yang sebelumnya memenangi AMI Awards bersama dengan GAC.

“Inginnya bisa lebih keren, tapi tidak ada ekspetasi dan berharap dapat award atau apa. Hanya yang pasti kita menginginkan filmnya bisa diapresiasi oleh masyarakat dan lagunya bisa diterima di filmnya karena itu tujuan dari pembuatan soundtrack,” tutur Mikha.

Sebelumnya para personel The Overtunes itu tidak pernah menyangka dan awalnya kaget bisa digandeng kembali untuk ketiga kalinya oleh Ernest Prakasa untuk berkolaborasi dalam proyek filmnya. Mereka sendiri menyebut akan berusaha menyuguhkan musik yang terbaik dan cocok untuk film tersebut.

Sementara itu, bukan hanya The Overtunes yang akan memberikan warna di film bergenre drama komedi itu, tetapi ada juga ada lagu Bila (Ardhito Pramono), By My Side (Rendy Pandugo), Bintang (Aurora Ribero), yang dikemas dalam satu album untuk OST film tersebut.

