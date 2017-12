LOS ANGELES – Paramount Pictures telah memutuskan untuk memundurkan jadwal penayangan film ketiga SpongeBob SquarePants ke tahun 2020. The SpongeBob yang awalnya akan tayang pada 1 Agustus 2019 terpaksa harus rela mengisi jadwal pada tanggal 31 Juli 2020.



Seperti diberitakan Variety, Padahal proyek film animasi ini telah diumumkan sejak tahun 2015 dengan membawa Paul Tibbitt kembali ke kursi sutradara bersama dengan pengisi suara seperti Tom Kenny, Clancy Brown, Rodger Bumpass, Bill Fagerbakke, Carolyn Lawrence, dan Mr. Lawrence.

Baca Juga: Begini Jadinya saat "Wolverine" Tak Sengaja Bertemu dengan Ed Sheeran

Film SpongeBob terakhir, Sponge Out of Water, dirilis pada tahun 2015 dan menghasilkan USD315 juta. Sementara The SpongeBob SquarePants Movie hanya membukukan pendapatan sekira USD140 juta ketika dirilis pertama kali pada tahun 2004.



Tak hanya itu saja, Paramount juga melakukan perubahan jadwal terhadap film komedi berjudul Action Park milik Johnny Knoxville. Film tersebut harus rela bergeser dari 23 Maret menjadi 11 Mei 2018.

Baca Juga: Sambut Halloween, Hugh Jackman Siap Jadi Wolverine Lagi



Action Park ini akan menjadi film kelima dari kerjasama Knoxville bersama Paramount. Film kolaborasi terakhir mereka adalah Jackass Presents: Bad Grandpa yang berhasil meraup pendapatan lebih dari USD150 juta. Sebuah kesuksesan mengingat biaya produksi film tersebut hanya mencapai USD15 juta.

(edi)