LOS ANGELES – Hugh Jackman mengungkapkan kisah di balik pembuatan film terbarunya, The Greatest Showman. Hugh sempat mendapat larangan dari tim dokter untuk menyanyi di film tersebut.

Tim dokter merasa khawatir dengan kondisi sang bintang setelah mengangkat kanker kulit dari hidungnya. Pasalnya dalam film The Greatest Showman, Hugh dituntut untuk bernyanyi.

“Aku memiliki 80 jahitan di hidungku dan dokterku mengatakan, ‘Kamu tidak diizinkan untuk bernyanyi,’” kata Hugh seperti dikutip dari PEOPLE, Rabu (20/12/2017).

Namun ketika semua pemain berkumpul untuk pertama kalinya di New York City, Hugh pun tak bisa menahan untuk memamerkan kemampuannya di dunia tarik suara. Hugh pun lalu menyanyikan lagu berjudul From Now On bersama para pemaian The Greatest Showman lain.

“Sorry (not) sorry untuk dokter bedahku. Dia melarangku untuk bernyanyi. Tapi aku tetap melakukannya juga. Dan setelah itu...aku harus kembali mendapat jahitan ulang. Sepadan!!!” ucapnya.

Untungnya, Hugh bisa sembuh tepat waktu sebelum jadwal syuting dimulai. Ia pun tampil menawan di film ini sampai mendapatkan nominasi Best Actor, Comedy dalam Golden Globes 2018.

(SIS)