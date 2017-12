JAKARTA - Ernest Prakasa tak menyangka bahwa seorang Giselle Anastasya yang dikenal punya suara merdu pandai dalam memainkan akting komedi. Bahkan komika 35 tahun itu sempat menyesal tak mengeluarkan kemampuan akting Giselle dari segi komedi pada karya film sebelumnya.

Meski begitu secara tidak langsung, Ernest pun memuji bakat akting yang dimiliki Giselle selain menyanyi.



"Jujur aja, gue belum kenal Giselle secara dekat waktu kami mulai ngerjain Cek Toko Sebelah. Setelah shooting, setelah promo baru gue tahu, oh ternyata nih orang bocor banget, ya ternyata dia sense of comedy-nya bagus banget dan dia sangat dinamis dalam bermain komedi," kata Ernest Prakasa saat ditemui di kawasan Epicentrum, Jakarta Selatan pada Jumat 15 Desember 2017.



"Dan gue jadi 'aduh gue merasa bersalah di Cek Toko Sebelah, dia sama sekali enggak dapat ruang komedi sama sekali', semua scene-nya drama," lanjutnya.



Dan benar saja, pada film teranyarnya, Ernest pun membiarkan Giselle untuk bereksplorer mengenai bakat akting komedinya. Alhasil, Giselle pun mampu menjawabnya dan mengimbangibakting dari para pemain komedia lain



"Ya udah gue bilang, Sel kali ini gue mau kasih lo ruang untuk berkomedi dan ternyata dia ngebuktiin. Bahkan pas scene sama para komika dia bisa mengimbangi," tandasnya.

Seperti diketahui, Ernest akan segera merilis film teranyarnya yang berjudul Susah Sinyal. Film ini bakal menyapa para penonton pada 21 Desember 2017 mendatang. Film ini akan dibintangi oleh aktor-aktor tenar seperti Ernest Prakasa, Adinia Wirasti, Darius Sinarthya dan masih banyak lagi.

