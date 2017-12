JAKARTA - Film ketiga garapan Ernest Prakasa, Susah Sinyal, telah resmi merilis trailer sepanjang 2.08 menit. Tak hanya sekadar merilis trailer, suami dari Meira Anastasia ini juga merilis official soundtrack lagu dari film garapannya tersebut.

Bekerja sama dengan Sony Music Entertainment, nama grup The Overtunes kembali ditunjuk oleh Ernest untuk mengisi soundtrack dalam film terbarunya tersebut. Bahkan nama penyanyi pendatang baru, Rendy Pandugo dan Adrhito Pramono, juga turut ia gandeng untuk mengisi album soundtrack Susah Sinyal.

Dipilihnya kembali The Overtunes untuk mengisi soundtrack film ketiga garapan Ernest Prakasa ini tentu bukan tanpa sebab. Bahkan Ernest mengaku percaya dengan kemampuan grup kakak beradik ini untuk menterjemahkan cerita dalam sebuah alunan musik.

"The Overtunes aku secara pribadi memang suka sekali sama musik-musiknya dan aku percaya saat melihat film Cek Toko Sebelah, aku percaya kemampuan mereka dalam mencari esensi cerita ke dalam lagu. Jadi bukan sekadar bikin melodi yang enak dan suara yang merdu. Tapi bagaimana cara menarik esensi cerita ke dalam lirik, itu yang tidak gampang," ungkap Ernest yang ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (5/12/2017).

"Dan kalau dilihat dari lirik lagu Bukan Sekedar Kata, memang kerasa banget esesnsi dari film ini bisa di capture sama teman-teman dari Overtunes, jadi kerasa saat mendengarkan lagu ini, nyambung sama filmnya," tambahnya.

Dalam album tersebut, diketahui terdapat lima buah soundtrack yang disajikan untuk memanjakan telinga para pendengar yang menonton film tersebut. Di antaranya, Bukan Sekedar Kata (The Overtunes), By My Side (Rendy Pandugo), Puisi Pagi (Marcomarche), Untuk Mama (Aurora Ribero), dan Bila (Ardhito Pramono).

Lebih jelasnya, album tersebut bisa didapatkan secara gratis dengan membeli tiket film Susah Sinyal, periode 11 Desember hingga 15 Desember 2017. Pihak Susah Sinyal pun menyatakan bahwa mereka menyediakan 50 ribu keping CD soundtrack untuk dibagikan secara cuma-cuma kepada penonton yang sudah membeli tiket dalam periode tersebut.

Film Susah Sinyal sendiri merupakan sebuah film drama komedi yang menceritakan tentang seorang pengacara sukses bernama Ellen (Ardinia Wirasti). Sebagai seorang single mom, Ellen yang memiliki seorang anak bernama Kiara (Aurora Ribero) tentunya tak memiliki waktu banyak untuk diluangkan bersama. Oleh karenanya, usai kepergian nenek Kiara, Agatha (Niniek L. Karim), Ellen mengajak serta sang putri untuk berlibur bersama ke Sumba.

Bagaimana kelanjutan kisah drama komedi antara ibu dan anak ini? Saksikan dibioskop kesayangan anda pada 21 Desember 2017.

