JAKARTA - Pembawa acara Marissa Nasution nampaknya sangat geram dengan pemberitaan mengenai pernikahan yang simpang siur dan menjadi bahan perbincangan netizen di media sosial.

Wanita berdarah Batak ini memang sudah menikah dengan kekasihnya bernama Ben secara diam-diam di Jerman.

Oleh karena menyeruaknya pemberitaan yang simpang siur, Marissa Nasution mengungkapkan kalau resepsi yang rencananya akan digelar di Jakarta menjadi gagal dihelat.

"Saya memang sudah klarifikasi kalau saya di Jerman sudah menikah, tapi dalam arti kita juga merencanakan sebuah resepsi pesta dan lain-lain di Jakarta dalam waktu gitu, dan itu juga rencananya jadi gagal," ungkap Marissa Nasution saat ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Kamis 14 Desember 2017.

Wanita 31 tahun ini mengatakan kalau banyak orang yang menghubunginya dikarenakan pemberitaan mengenai pernikahannya. Padahal ia ingin teman-temannya mengetahui kabar bahagia tersebut melalui dirinya sendiri.

"Justru sekarang karena memang sudah mengumbar kemana-mana, aku ditelponin sama orang-orang 'Mbak lo sudah menikah ya?' Tapi kan maksudnya itu kan sebuah hal yang sangat personal ya dan kalau memang saya masih mau merencanakan dan mengundang orang-orang untuk share kabar bahagia saya bersama saya yaudah, thats like my right gitu," papar Marissa Nasution.

"Dan kalau itu diambil sama orang lain menurut saya its like not a nice thing saja dan itu saja yang membuat saya lumayan kecewa. Jadi buat saya ya its my personal life dan ya sudah lebih baik saya tidak share apa-apa lagi saja, yang mau share nanti saya share gitu," tutupnya.

(edh)