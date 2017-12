LOS ANGELES – Sutradara Star Wars: The Last Jedi, Rian Johnson, mulai berpikir bahwa ini saatnya sutradara perempuan menangani film Star Wars. Seperti diketahui, Rian telah diminta oleh Disney untuk membuat trilogi baru dari Star Wars.

Baca Juga: Star Wars: The Last Jedi Disebut sebagai Film Penutup Tahun 2017 Terbaik



Sepanjang sejarah, belum pernah ada sutradara perempuan yang menangani film Star Wars. Delapan film Star Wars, termasuk dua film spin-offnya, selalu disutradarai oleh sutradara laki-laki. Tak hanya itu saja, Rian juga membuka peluang untuk sutradara kulit hitam turut andil dalam franchise Star Wars.



“Ada banyak sutradara perempuan dan orang kulit hitam di luar sana yang bertalenta. Aku ingin melihat mereka bermain dalam dunia ini. Yes please! Aku ingin semua ini terjadi,” ujar Rian seperti dikutip Contactmusic, Kamis 14 Desember 2017.





Franchise Star Wars dikenal merangkul semua etnik dan ras ke dalam film-filmnya. Hal itu membuat Rian yakin jika kursi sutradara pun sangat terbuka bagi mereka yang ingin menuangkan ide ke dalam dunia galaksi.



“Senang rasanya memiliki para pemain yang datang dari berbagai kalangan. Aku ingin Star Wars mencerminkan dunia di sekitar kita, semua film sekarang juga sudah mulai melakukan hal yang sama,” tambahnya.

Baca Juga: Hadiri Premier Star Wars: The Last Jedi, Pangeran William & Harry Dapat Penghormatan dari BB-8



Star Wars: The Last Jedi kini sudah tayang di bioskop-bioskop Indonesia. Perjalanan Rey (Daisy Ridley) dalam mencari jati diri dan masa lalunya kembali diangkat dalam cerita film kedelapan Star Wars tersebut.

(edi)