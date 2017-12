JAKARTA – Sheryl Sheinafia menjadi salah satu selebriti yang hadir dalam acara gala premiere film Star Wars: The Last Jedi di Jakarta. Pelantun lagu Sweet Talk tersebut merasa senang bisa menyempatkan diri menonton perjalanan selanjutnya dari Rey dkk.

Ditemui usai menonton filmnya, Sheryl mengatakan bahwa film garapan sutradara Rian Johnson tersebut penuh dengan twist dan konflik yang menarik. Ia bahkan menyebut bahwa The Last Jedi adalah film terbaik untuk menutup tahun 2017.

(Baca Juga: Kim Kardashian Pindah Rumah Jelang Kelahiran Anak Ketiga)

(Baca Juga: Bertemu John Mayer Jadi Momen Terindah Sheryl Sheinafia di Tahun 2017)

“Keren banget sih. Kayak mereka tuh benar-benar twist-nya sama flow-nya bagus banget dan menurut aku kalau 2017 enggak ditutup sama nonton ini tuh kayak rugi gitu,” ujar Sheryl saat ditemui di Jakarta Utara.

Sebagai seorang penggemar Star Wars, Sheryl akan sangat menyesal jika menyaksikan film The Last Jedi pada awal tahun 2018. Pasalnya, banyak adegan menarik yang bisa saja dibocorkan oleh orang lain yang menonton film tersebut terlebih dahulu.

(Baca Juga: Bertemu John Mayer Jadi Momen Terindah Sheryl Sheinafia di Tahun 2017)

(Baca Juga: Tiga Band Lawas 90an yang Siap Comeback Tahun Depan)



Sheryl pun memiliki karakter favorit dari film Star Wars episode kedelapan ini. Baginya, karakter Rey yang diperankan oleh Daisy Ridley adalah contoh yang baik untuk ditiru oleh generasi milenial seperti dirinya.

“Dan aku suka banget sama karakter Rey di sini, mencerminkan sifat milenial banget yang ambisius, punya passion untuk meneruskan sebuah kultur yang sudah mulai terlupakan dan terasingkan. Itu sangat penting di era milenial ini yang sudah bisa memilih apa aja yang mau kita tonton dan apa aja yang mau kita baca atau pelajari dan Rey memilih untuk tetap dengan pilihan dia menjadi pelanjut jedi,” lanjutnya.

Star Wars: The Last Jedi akan tayang terlebih dahulu di Indonesia. Film lanjutan dari Star Wars: The Force Awakens ini akan mulai hadir di bioskop Rabu (13/12/2017).

(aln)