JAKARTA - Liam Gallagher bakal menyapa para penggemarnya yang ada di Indonesia pada Januari 2018 mendatang dengan tajuk “Liam Gallagher of OASIS - World Tour 2018”. Kendati demikian menjelang konser, pihak promotor tak merasa kerepotan untuk mendatangkan penyanyi 45 tahun itu.

"Awalnya kita mikir permintaannya si Liam yang rockstar banget ini pasti ribet," kata Pandji Prayoga, selaku Direktur Collective Touring ditemui usai jumpa pers di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (14/12/2017)

Lebih lanjut, Pandji justru menyebut bahwa pihak dari manajemen Liam hanya meminta kesiapan pihak promotor untuk memaksimalkan teknis panggung. Itu semua dipastikan agar Liam apat tampil maksimalkan untuk menghibur para penggemarnya. Terlebih ini menjadi kali pertama Liam menyambangi Indonesia.

"Ternyata pihak management dari dia ini kooperatif banget. Lagipula dari segi teknikalnya pun semua udah aman banget karena sudah banyak juga konser yang digelar di Indonesia, yang penting dari management minta kita handle equipment saja," lanjutnya.

Sementara itu, diketahui Liam bakal membawakan lagu-lagu dari album teranyarnya yang bertajuk As You Were hingga tembang hits dari OASIS. Diperkirakan, Liam bakal tampil 90 menit dengan membawakan 15 hingga 18 lagu.

Dan dilain hal pula, pihak promotor memastikan bahwa tidak akan ada grup musik yang tampil untuk membuka konser Liam. Hal ini untuk menjaga agar Liam tampil eksklusif.

"Karena ini konsepnya eksklusif jadi kita benar-benar hanya akan menampilkan (konser) Liam Gallagher aja. Dari pihak Liam juga maunya seperti itu makanya dia akan tampil selama 90 menit, agar dia bisa memaksimalkan penampilannya nanti," tutup Abe selaku humas dari Nada Promotama.

