JAKARTA – Kemampuan berperan Vino G. Bastian langsung mendapat pujian dari rekan sesama artis maupun berbagai publik figur lainnya. Tapi mengingat ini bukan satu-satunya karakter yang bisa dimainkan Vino, kontan salah satu artis juga ikut terkejut.

Adalah Umay Shahab, yang belum lama ini mengajak fans-nya untuk menonton film Chrisye di kawasan Bekasi. Selepas menonton, Umay menyatakan takjub dengan pendalaman akting Vino yang tidak setengah-setengah. Tapi, mantan penyanyi cilik ini menyoroti kemampuan Vino yang bisa memerankan berbagai sifat dalam berbagai genre di film-film yang belum lama ini tayang. Tak ayal, rentang kemampuan akting Vino juga dipuji Umay.

“Kak Vino the best lah. Dia bisa jadi Chrisye, bisa jadi Kasino, bisa jadi peran-peran yang lain, yang rebel, keren,” ujar Umay seperti tayang pada Go Spot RCTI, Rabu (13/12/2017).

Selain itu, Umay juga menilai film Chrisye sangat inspiratif. Ia mengaku mengambil pelajaran penting dari film garapan MNC Pictures dan Vito Global Visi tersebut, terutama soal mengejar kesuksesan. Setidaknya, memang ini yang digambarkan dalam film Chrisye ketika cita-citanya sebagai musisi harus ditentang ayahnya sendiri.

"Yang pasti untuk yang mau berkarya dan ditekan sama keluarga, harus ditunjukin kalau kalian itu bisa," ungkap Umay.

Seperti diketahui, Chrisye merupakan film biopik yang bercerita tentang kehidupannya dari awal karier sampai meninggal dunia. Vino yang memerankan pria bernama asli Chrismansyah Rahadi beradu peran dengan Velove Vexia sebagai Damayanti Noor, serta beberapa artis terkemuka lain seperti Ray Sahetapy, Dwi Sasono, dan Teuku Rifnu.

