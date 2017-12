JAKARTA - Rupanya Hotman Paris menjadi salah satu pengacara kondang yang punya keahlihan lebih, hal itu terbukti saat ia memandu suatu acara talkshow yang bertajuk Hotman Paris Show. Lantas, apakah menjadi seorang host membuat pengacara kondang itu kesulitan?

- Baca Juga: Tak Melulu soal Artis, Ini Topik yang Bakal Dibahas dalam Hotman Paris Show

Pertanyaan tersebut langsung ditepis oleh Hotman Paris, menurut penuturannya pengalaman menjadi seorang pengacara selama 30 tahun sudah dirasa cukup olehnya. Meski begitu, Hotman beranggapan bahwa dalam acara yang baru dipandunya sama halnya ketika berada dalam persidangan. Kendati demikian, Hotman Paris juga mengaku tak ada rasa gugup ketika memandu acara tersebut.

"Aku sih enggak pernah deg-degan di depan kamera, karena sudah 30 tahun di depan kamera. Apalagi saya sudah 30 tahun melakukan itu (pengacara) tapi didunia persidangan kan," ujar Hotman Paris saat dijumpai di MNC Center pada Selasa (12/12/2017).

"Di persidangan itu, menanyakan hal yang sama, bahkan di persidangan lebih kejam, karena kita langsung yes or no atau menyudutkan," sambungnya.

Sementara itu, pria 58 tahun itu juga menambahkan bahwa dalam acara yang dipandunya tak melulu membahas soal artis. Lebih lanjut, dalam acara tersebut juga akan membahas soal orang-orang penting yang semua itu terdiri dari tiga topik utama, yakni harta, tahta dan wanita.

"Sebenarnya bukan hanya artis topiknya 3 HTW. Harta, Tahta, Wanita, bahkan nanti ada rencana bakal mengangkat harta gono-gini yang sekarang ini banyak kasus. Jadi masih menyerempet hukum yang sedikit nyata, jadi bukannya hanya artis. Nantinya akan ada orang penting juga, ya kita masih mula-mulanya itu," tukasnya.

- Baca Juga: Beri Wejangan Gugat Cerai, Cincin Hotman Paris Bikin Silau

Seperti diketahui, Hotman Paris Show akan tayang setiap Selasa pada pukul 22:00 WIB. Tak sendiri, pengacar kondang itu bakal ditemani oleh aktris cantik yakni Kartika Putri yang akan bertindak sebagai Co-Host.

(edh)