JAKARTA - Nama Andi Soraya memang begitu dikenal dimata publik, apalagi dengan kabar pernikahannya dengan seorang pria yang masih dirahasiakan identitasnya. Namun, nama Andi Ali Gaffar santer dikabarkan menjadi sosok suami dari Andi Soraya yang berprofesi sebagai politisi.

Meski begitu, rasa bahagia kini tengah menyelimuti aktris 41 tahun itu dengan menggelar baby shower guna menyambut buah hati ketiganya. Tak ketinggalan dalam suatu unggahan foto yang dibagikannya, Andi Soraya tampak didampingi sang suami dengan memegang perutnya. Unggahan itu pun dibagikan lewat instagram pribadinya @andisorayabeatrix belum lama ini.

Andi Soraya tak lupa mengucapkan rasa terima kasih lantaran para keluarga dekat telah menghadiri acara tersebut.

"Mi familia. Thank you my lovely cousins yg udah bnyk bantu flow acara nya! U girls are the best!👍🏻 @bethilanaftali @shaniferariela," tulis Andi Soraya.

Diketahui, pemeran film Anda Puas Saya Loyo ini terlihat mengenakan sebuah pakaian putih, namun tak menghilangkan kecantikan dari seorang Andi Soraya, meski usianya telah memasuki kepala empat. Sementara itu, sang suami yang tampak berada disamping Andi terlihat mengenakan kemeka putih bermotif kotak-kotak. Mereka pun tampak mengumbar senyum.

Pun demikian, dalam foto tersebut juga hadir anak-anak dari Andi Soraya yakni Shawn dan Darren, dimana kedua anak itu merupakan buah cintanya dengan pernikahan sebelumnya.

Kendati demikian, warganet yang melihat unggahan tersebut lantas berkomentar. Ada warganet yang seolah kaget dengan kehamilan Andi Soraya, ada juga yang menyebut ia cantik ketika sedang hamil. Namun agaknya foto trrswbut juga mendapat respon leboh dari para warganet. Sebagai bukti lebih dari 400 orang menyukai foto tersebut.

"Punya ank lagi ya tan @andisorayabeatrix😂😂," tulis @real_mra.

"MasyaAllah mba aya tambah cantiqq💝," tulis @zahwaholy.

