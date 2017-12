JAKARTA - Andi Soraya kini tengah menanti kelahiran anak ketiganya, buah cinta pertama pernikahannya dengan Ali Gaffar. Meskipun usianya telah masuk kepala empat, wanita asal Jakarta tersebut dinilai semakin cantik oleh warganet.

"Mba tambah cantik ih serius deh cakep bgt hamilnya.mudah2an sehat ibu dan bayi nya yah.love u," tulis pemilik akun @marlindadhea123.

Ungkapan tersebut disampaikan melalui komentar pada foto yang diunggah Andi Soraya dalam akun @andisorayabeatrix. Ia tampil layaknya ibu muda dengan dres putih dan senyum mengembang dari kedua bibirnya.

Andi Soraya terlihat bersama kerabat serta teman-temannya dalam pesta baby shower ini. Ia ditemani suami serta kedua putranya seperti terlihat dalam foto yang diunggah.

Dalam caption, pemain film Hantu Aborsi tersebut mengucapkan terima kasiu kepada orang-orang terdekatnya yang hadir di acara baby shower. Ia tampak bahagia tak hanya dari keterangan foto yang dituliskan namun juga senyum yang dipamerkan di sosial medianya tersebut.

"Thank you to all my besties for making “the day” special. Tim sukses ku tercinta yg sdh repot repot buatin aku “baby shower” love you all 😘😘😘thank you @marcostjung & @flo_rtw for the sweet baby shower dress #genderrevealbabyshower#whitestorkdeliverytheme," tulisnya.

"Mi familia. Thank you my lovely cousins yg udah bnyk bantu flow acara nya! U girls are the best!👍🏻 @bethilanaftali @shaniferariela," imbuh Andi Soraya di foto yang lain.

Rumah tangga Andi Soraya kerap menjadi perbincangan publik karena dua kali gagal dipertahankan. Terlebih, mantan suami dari pernikahan kedua diketahui memiliki masalah yang cukup pelik.

Tak mau banyak menjelaskan sosok suaminya saat ini, Andi Soraya memilih untuk memberikan bocoran profesi pria yang diketahui bernama lengkap Andi Ali Goffar tersebut.

"Bergelut di bidang usaha iya tapi yang saya lihat bener ada usahanya kantornya stafnya, enggak fiktif ya," jelas Andi Soraya September 2017.

