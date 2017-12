LOS ANGELES – Sihir film animasi Coco masih bekerja hingga pekan ketiganya di box office. Hal itu terbukti dari masih bertenggernya Coco di puncak box office selama tiga minggu berturut-turut.

Memasuki pekan ketiganya, film Disney Pixar ini mengumpulkan penghasilan USD18,3 juta. Meski angka tersebut turun 33,5 persen dari minggu lalu, tapi pendapatan Coco masih dua kali lipat lebih tinggi dari peringkat dua, Justice League.

Dengan ini, Coco mencatatkan diri sebagai film keempat yang berhasil merajai puncak box office hingga tiga pekan berturut-turut sepanjang 2017 ini. Tiga film sebelumnya adalah The Hitman’s Bodyguard, The Fate of the Furious, dan Split.

Analis senior dari ComScore, Paul Dergarabedian mencoba menganalisis kenapa film keluarga seperti Coco bisa sampai tiga pekan menguasai box office Amerika. Dergarabedian menilai tidak adanya film baru yang bagus menjadi alasannya.

Menurut Dergarabedian, baru pekan depan lah Coco akan lengser dari tahtanya di box office. Pasalnya, akhir pekan ini akan masuk film akhir tahun yang paling ditunggu-tunggu, The Last Jedi.

“Untuk film seperti Coco bisa tetap di peringkat 1 setelah tiga minggu menunjukkan tidak adanya pendatang baru yang besar, sampai The Last Jedi pekan ini. Ada rangkaian film luar biasa yang benar-benar diuntungkan dari pasar yang seperti seperti beberapa minggu terakhir ini,” terang Dergarabedian dilansir Los Angeles Times, Senin (11/12/2017).

Sementara itu, tidak ada pergantian penguasa di peringkat tiga besar. Justice League masih duduk di posisi runner-up dengan USD9,5 juta pekan ini, sedangkan Wonder masih setia di peringkat tiga dengan USD8,4 juta.

Lompatan mengejutkan datang dari The Disaster Artist yang berada di posisi empat. Film ini melompat dari peringkat 12 pekan lalu ke posisi empat dengan surplus pendapatan hingga lebih dari 431 persen mencapai USD6,4 juta.

Berikut adalah daftar top 10 box office Amerika edisi 8-10 Desember 2017 dilansir Box Office Mojo:

1. Coco – USD18,3 juta

2. Justice League – USD9,5 juta

3. Wonder –USD8,4 juta

4. The Disaster Artist – USD6,4 juta

5. Thor: Ragnarok ¬– USD6,2 juta

6. Daddy’s Home 2 – USD6 juta

7. Murder on the Orient Express – USD5,1 juta

8. The Star – USD3,6 juta

9. Lady Bird – USD3,5 juta

10. Just Getting Started – USD3,1 juta

