LOS ANGELES – Natalia LaFourca (pengisi suara Miguel) dan Gael Garcia Bernal yang mengisi suara Hector dalam film animasi Coco akan turut memeriahkan malam puncak Oscars 2018. Keduanya dipastikan akan tampil dan membawakan lagu sountrack utama mereka, Remember Me.

Lagu Remember Me juga menjadi salah satu nomine dalam kategori Best Original Song Oscars tahun ini. Lagu karya Kristen Anderson-Lopez dan Robert J Lopez tersebut akan bersaing dengan lagu-lagu soundtrack lain, seperti Mighty River dari film Mudbound, Mystery of Love dari film Call Me By Your Name, Stand Up for Something dari film Marshall, dan This Is Me dari The Greatest Showman.

Duet Robert dan Kristen Lopez sendiri bukan nama baru dalam dunia soundtrack film Hollywood. Keduanya pernah memboyong Piala Oscar melalui lagu Let It Go yang merupakan theme song film Frozen. Pada penampilannya nanti, Natalia dan Gael akan membawakan lagu Remember Me versi bahasa Spanyol.

Coco merupakan film animasi terakhir yang diproduksi oleh Disney-Pixar. Film arahan Lee Unkrich tersebut berhasil masuk dalam dua kategori pada pagelaran Oscars tahun ini.

Selain akan bersaing dalam Best Original Song, film yang mengangkat kebudayaan masyarakat Meksiko tersebut akan bertarung memperebutkan Piala Oscar di kategori Best Animated Feature Film dengan The Boss Baby, The Breadwinner, Ferdinand, dan Loving Vincent.

