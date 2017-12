JAKARTA - Penyanyi Bams kini tengah disibukkan dengan kegiatan bermusik sebagai penyanyi tunggal. Saat ini ia sedang mempromosikan single perdananya berjudul Solo dengan campur tangan produser sekaligus Disk Jockey Dipha Barus.

Ada kisah unik di balik lagu Solo, sebelumnya ia belum pernah memperdengarkan lagu-lagunya kepada sang putri. Tapi kali ini putri tunggalnya, Eleanor Reguna Bukit (3) yang protes saat menyaksikan video klip miliknya lantaran ia disandingkan dengan wanita lain. Bams mengatakan bahwa putrinya marah karena model video klip yang bersamanya bukan sang ibu.

"Enggak, karena gua enggak pernah ngasih denger lagu gua yang dulu dan video klip gua yang baru dia marah karena gua bukan sama istri gua. 'She's not mommy, papa!' Jadi lucu sih. Dia bisa nalar gitu 'kok bisa bukan momy sih di video klip itu'," ujar Bams kepada Okezone di Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Selasa (5/12/2017).

Kepekaan Eleanor dinilai olehnya dalam bentuk rasa bersyukur. Ia mengatakan bahwa putrinya sudah bisa berinteraksi dengan orang yang lebih dewasa darinya disamping usia yang baru menginjak angka 3 tahun.

"Puji Tuhan menurut guru-gurunya dia accelerate dari anak-anak seumurannya dia. Jadi ya gua kayak ngomong sama orang gede, karena anak gua udah faseh banget ngomong dan udah kayak orang dewasa," tambahnya.

Untuk menjelaskan sikap putrinya terkait video klip Solo, Bams dan Mikhavita Wijaya, istrinya, menanggapi dengan tawa serta memberikan penejelasan bahwa hal itu adalah akting belaka. Kepekaan itu lah yang menjadi alasan Bams untuk tidak menunjukkan karyanya di hadapan sang putri.

"Gua bilang 'it's only on movie. Cuma akting. Dia kan tahu movie itu apa. Jadi jatohnya gua jarang kasih liat. lucu sih. Ya kita tawa kteawa aja. Lucu sih. Lucu di udah bisa respon ke hal-hal yang kita enggak tahu dapet dari mana. Dia pasti lihat kita berinteraksi dan ngomong," jelas Bams.

