JAKARTA - Band Cokelat telah menelurkan sederet lagu hits selama 21 tahun berkarier. Meski kerap gonta-ganti personel, mereka mengaku masih butuh untuk branding atau memperkenalkan diri kepada khalayak.

Mengingat terjadinya pergerakan zaman Grup beranggotakan Edwin (gitar), Ronny (bass) dan Jackline (vokal) tersebut mengaku masih terus melakukan promosi di berbagai jenis media. Salah satu target perkenalan diri kembali adalah untuk bisa menggaet penggemar baru.

"Secara keseluruhan Cokelat memang harus terus branding. Karena kita tahu band zaman sekarang dan zaman lalu beda. Kayak zaman sekarang kita terus promo, sosial media, TV dan kita pengen narik fans baru, yang anak- anak muda yang mungkin dulu disaat Cokelat muncul mereka belum tahu musik," ujar Edwin kepada Okezone di Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Senin (4/12/2017).

Sementara itu, kehadiran vokalis baru yakni Jackline Rossy dianggap sudah tak lagi perlu untuk perkenalan mengingat telah lima tahun terakhir bergabung.

"Aku kan udah lima tahun sebagai vokalis Cokelat. Aku rasa dari sisi aku udah enggak perlu (branding lagi), emang dari sisi gigs aja udah enggak ada yang nanya 'oh vokalisnya siapa?'. So far emang mungkin masih dibutuhkan untuk media TV, tapi untuk EO yang biasa bikin gigs sama Cokelat udah enggak," ujar Jackline.

Edwin menambahkan untuk perkenalan tak hanya untuk personel baru, melainkan band Cokelat itu sendiri sebagai bentuk menjaga eksistensi saat ini. Jackline menanggapi bahwa hal itu perlu sebagai bentuk jawaban bagi pertanyaan publik.

"Jadi untuk branding bukan cuma untuk Jackline aja. Cokelat harus terus branding dan itu terus dilakukan band supaya bisa terus eksis zaman now," tambah Edwin.

"Kayak band-band yang sudah enggak muncul tiga bulan di TV aja orang-orang pada 'ih kemana ya? Masih ada enggak ya?'," timpal Jackline.

