JAKARTA - Meski mempunyai idola di industri musik hiburan Tanah Air, penyanyi muda Gloria Jessica tidak tertarik untuk menjadi seperti mereka. Mantan finalis The Voice Indonesia ini ingin tampil dengan citra dirinya sendiri.

Di antara sekian banyak musisi, Gloria rupanya memilih Kunto Aji dan Elda Stars and Rabbit sebagai sosok panutan. Alih-alih berharap meniru konsep musik mereka, Gloria justru ingin menjiplak kerja keras yang mereka bangun hingga terkenal sampai detik ini.

(Baca Juga: Salut! U2 Jual Tiket Konser Experience + Innocence Hanya untuk Penggemar Resmi)

(Baca Juga: Olla Ramlan Lahirkan Anak Ketiga, Felicya Angelista Berencana Nge-vlog)

"Aku dengerin mba Elda kak Kunto, but i'm not trying to be them. Justru aku ambil hikmahnya kerja keras mereka. Gimana sih untuk menjadi unik. Itu unik yang aku cari juga. Gimana caranya aku nemuin karakter aku," ujarnya kepada Okezone saat ditemui di Komplek MNC Studios Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Bagi pelantun Dia Tak Cinta Kamu ini, gaya musik yang dihadirkan keduanya terkesan berbeda dari yang lain. Lagu-lagu yang dinyanyikan Kunto Aji maupun Elda Stars and Rabbit pun dinilai selalu berisi ketulusan.

Tak heran, wanita 23 tahun ini ingin seperti mereka. Walau baru debut secara profesional pada 2016, Gloria juga berharap bisa menciptakan karakter musik dalam dirinya agar mudah dikenal masyarakat.

(Baca Juga: Aldi Taher Digugat Cerai, Rafathar Anteng Sendirian saat Salat Berjamaah)

(Baca Juga: Senangnya Natasha Wilona Dipuji Akun Atas Nama Barbie Hsu, Ternyata Palsu)

"Indonesia sih kalau aku look up ada Mbak Elda dari Stars and Rabbit, terus ada Mas Kunto Aji juga. Itu aku dengerin mereka, menurut aku itu musik yang sangat jujur dari masing-masing. Mereka sangat menjaga kualitas dan karakter mereka," jelasnya.

"Aku bisa dibilang pingin pas keluar dari The Voice menjadi penyanyi berkarakter yang di mana konsep lagu dan musiknya harus pas," imbuhnya.

Sejauh ini Gloria pun masih terus berfokus mengembangkan bakat di bidang musik. Ibarat masih bayi, Gloria memerlukan banyak hal untuk dipelajari lebih lanjut.

"Sebenernya udah (ada karakter) tapi masih proses jadi semuanya masih berkembang jadi kalau dibilang maksimal atau mateng, aku belum mateng. Ibaratnya aku masih bayi karena ini baru tahun kedua aku di industri musik," tutupnya.

(aln)