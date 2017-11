JAKARTA - Belum lama ini berhembus kabar jika Keenan Pearce telah bertunangan dengan sang kekasih, Gianni Fajri. Meskipun tidak pernah mengkonfirmasi secara resmi, tampaknya hubungan mantan pacar Raisa Andriana ini semakin menemui titik terang.

Gianni secara tak sengaja membongkar status yang kini disandang bersama dengan kakak Pevita Pearce itu. Ia bahkan memanggil Keenan dengan sebutan tunangan.

Berdasarkan unggahan path yang tersebar di jagat maya, Gianni menuliskan bahwa dilamar oleh Keenan saat berada di Berlin, Jerman. Ia mengaku kejadian tersebut cukup romantis mengingat sang kekasih mengajak tunangan ketika tengah makan malam.

"Makan malam terakhir di salah satu bioskop tertua di Berlin. Setelah malam itu, segala sesuatunya berubah. Aku memanggilnya tunanganku. Benar-benar hari yang membahagiakan," kata Gianni dengan tulisan berbahasa Inggris.

Itu berarti kejadian tersebut terjadi pada awal Oktober 2017 ketika keduanya menghabiskan waktu di Jerman. Lagipula pada 9 Oktober kemarin, Keenan sejatinya sempat memposting foto Gianni dengan caption, "She said yes".

Sayangnya, belum diketahui kapan Keenan akan menyusul status Raisa yang kini sudah resmi menikah. Baik Keenan maupun Gianni terkesan irit bicara terkait hubungan yang dijalani saat ini.

Kendati demikian, netizen justru menyambut antusias apabila kabar Keenan segera naik pelaminan benar adanya. Mereka bersyukur Keenan akhirnya benar-benar lepas dari bayang-bayang pelantun lagu hits Kali Kedua.

"Alhamdulillah πŸ˜‡πŸ˜‡πŸ˜‡πŸ™πŸ™πŸ™ ini yang namanya hempas badai masa lalu. Yang "dulu-dulu" gimana pun manisnya tetap aja di belakang, yang sekarang dan masa depan yaaa jadi prioritas. congratzzzz," kata @fatma.firsaus.

"Raisa-Hamish, Gianni-Keenan. Begitulah seharusnya, love always find the way," timpal @rita.kurniaaji.

Seperti diketahui, Raisa dan Keenan sempat merajut asmara selama lima tahun. Meskipun putus nyambung dalam kurun waktu setengah dekade, mereka akhirnya mengumumkan resmi putus sungguhan pada 2016.

