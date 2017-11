LOS ANGELES – Pada Kamis malam (2/11/2017) waktu setempat, penyanyi Sam Smith mengunggah sebuah ‘surat’ yang ditujukan khusus untuk penggemarnya. Surat berformat audio itu diberinya caption: “Surat untuk penggemarku terkasih…”

Sambil menenggak secangkir kopi, Smith memulai suratnya dengan mengatakan, “Aku sedikit gugup karena albumku akan rilis besok (3/11/2017). Aku penasaran mendengar pendapat kalian tentang album itu. Pasalnya, aku menumpahkan hati dan jiwaku dalam setiap lirik yang ada dalam album tersebut.”

Dia menambahkan, “Aku sekaligus ingin menggunakan kesempatan ini untuk berterima kasih kepada kalian yang mendukungku selama 1,5 tahun untuk menulis album ini di rumah.”

Pada akhir suratnya, lelaki 25 tahun itu mengungkapkan, bahwa penggemar adalah hal paling berarti dalam hidupnya. “Kalian (penggemar) sangat berarti bagiku, dan aku sungguh-sungguh dengan perkataanku. Jadi, terima kasih,” ujarnya.

“Aku harap kalian menyukai album baruku. Jadi aku harap, kalian bisa jujur jika tak menyukainya. Tapi jangan terlalu kejam mengomentarinya, karena aku tak yakin hatiku bisa menerimanya.”

Lalu bagaimana tanggapan fans terhadap album baru pria bernama asli Samuel Frederick Smith itu? Akun @jaimes1xx5 menuliskan, “Album itu sangat indah, dan HIM adalah lagu favoritku sejauh ini. Aku rasa seluruh lagu dalam albummu sangat menyentuh dan tulus. Ia sangat menginspirasiku. Kau (Smith) menginspirasiku untuk hidup apa adanya dan tanpa penyesalan.”

“Aku menyukai album ini. Aku menyukai musikmu. Aku sedang mendengarkannya saat ini. Dan reaksiku adalah, WOW!” imbuh @maria_toft. Sementara @alola.e menuliskan, “Jatuh cinta pada albummu. Senang kau kembali berkarya.”

‘The Thrill of It All Songs’ merupakan album kedua Smith, setelah sukses dengan ‘In the Lonely Hour’ pada 2014. Album perdananya itu terjual sebanyak 12 juta kopi di seluruh dunia.

Pada 8 September 2017, Smith merilis Too Good at Goodbyes sebagai single andalan dalam album terbarunya itu. Kemudian pada 6 Oktober 2017, dia kembali meluncurkan Pray, yang mana dia berkolaborasi dengan Timbaland.

(SIS)