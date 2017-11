SEOUL - Song Song Couple kembali menghebohkan dunia maya. Setelah kabar bahagia pernikahan mereka, akhirnya Song Hye Kyo buka suara menyapa para penggemar melalui media sosial.

Pada hari ini, Jumat (3/11/2017) wanita berusia 35 tahun tersebut memajang sebuah foto kebersamannya dengan Song Joong Ki yang kini telah menjadi suaminya. Foto tersebut diambil tepat pada hari pernikahan mereka dari atas pelaminan.

(foto: Instagram/@kyo1122)

Hye Kyo menuliskan ucapan syukur dan terima kasih yang diterima oleh dirinya dan suami atas pernikahan mereka.

(Baca Juga: Tawaran Rp47 Miliar Ditolak, Situs China Tayangkan Pernikahan Song Song Couple secara Ilegal)

"많은 이해와 관심과 사랑으로 축복해주셔서 , 진심으로 감사드립니다🌹 Thank you so much for your sincere understanding and interest and also for blessing us with loving hearts," tulis Hye Kyo.

Unggahan tersebut pun langsung menarik perhatian netizen dan penggemar. Sampai berita ini diturunkan, foto pernikahan tersebut telah meraup likes hingga 500.000 dan dibanjiri ucapan yang mencapai 40.000 pada kolom komentar.

"Aah best wishes & congratulations," tulis @bebysabina.

(Baca Juga: FOTO: Bak Ninja, Song Joong Ki dan Song Hye Kyo Berjalan Terpisah saat Berangkat Bulan Madu)

"Congratulation unnie! Your perfect couple we could ever imagine. You deserve each other. God bless u both," tulis @darl_may.

"Eooniiiii selamat menempuh hidup baruu semoga menjadi keluarga samawaaa," tulis @iamnovsa.

Ini menjadi foto kebersamaan mereka yang pertama diunggah sendiri oleh Song Hye Kyo di Insatgram, setelah kabar hubunganya terungkap di media. Sebelumnya, ia juga kerap memajang foto berdua tapi sepatas momen kebersamaan dan adegan dalam drama Descendant of the Sun.

(foto: Instagram/@kyo1122)

(Baca Juga: Pernikahan Song Joong Ki & Song Hye Kyo Berlangsung Sederhana, Zhang Ziyi: Ini Menghangatkan Hatiku)

Terakhir kali ia memajang foto berdua dengan Song Joong Ki adalah saat keduanya memenangkan pernghargaan pada 2016 KBS DRAMA AWRDS atas drama yang mereka bintangi bersama. Selain itu, foto kebersamaannya terungkap sebatas potongan adegan drama dan momen berdua yang dikait-kaitkan dengan drama.

(foto: Instagram/@kyo1122)

Perjalanan cinta mereka berawal dari cinta lokasi dan mendapat dukungan penuh dari para penggemar. Hingga akhirnya mereka mengumumkan tentang hubungan dan resmi menikah pada 31 Oktober 2017 di Seoul, Korea Selatan.

Sementara itu, Song Hye Kyo dan Song Joong Ki saat ini tengah menjalani bulan madu ke Eropa. Keduanya diketahui baru tiba di bandar udara Spanyol pada hari ini.

(Baca Juga: Serba-serbi Pernikahan Song Joong Ki & Song Hye Kyo, Penampilan Musik dari Park Hyung Sik-Park Bo Gum)

(fid)