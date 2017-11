LOS ANGELES - Kabar simpang siur mengenai keterlibatakan Beyonce dalam projek film live action The Lion King kini telah mendapatkan kejelasan. Disney selaku rumah produksi akhirnya mengumumkan kalau pelantun lagu If I Were a Boy ini akan turut mengambil bagian dalam film tersebut.

Sang diva akan berperan sebagai salah satu karakter yang bernama Nala. Dalam film itu, Beyonce akan berdampingan dengan beberapa aktor, seperti Donald Glover, James Earl, Jones, dan Seth Rogen.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Beyonce nampaknya tak hanya mendapatkan peran pada film yang disutradarai oleh Jon Favreau, melainkan dirinya juga digadang-gadang sebagai salah satu pengisi sountrack dari film tersebut.

Seperti nama-nama aktor yang telah disebutkan di atas, Donald Glover akan memerankan karakter simba, sedangkan Chiwetal Eijofor akan memerankan karakter Scar.

Salah satu aktor yang terlibat di dalam film Captain America: Civil War yakni Ifre Woodward dan John Kani akan memerankan karakter singa betina yang bernama Sarabi dan sang kera yang dihormati, Rafiki.

Disney pun telah memberitahu mengenai jadwal penayangan film Lion King ini, yakni pada Juli 2019 mendatang.

(edh)