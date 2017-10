CALIFORNIA – Setelah ramai beredar kabar perpisahan Selena Gomez dengan The Weeknd beberapa hari ini, kabar selanjutnya muncul bahwa pelantun Starboy tersebut secara diam-diam meng-unfollow akun media sosial mantan pacarnya itu.

Menurut beberapa penggemar di Twitter, The Weeknd yang memiliki nama asli Abel Tesfaye meng-unfollow akun Instagram ibu Selena, dan beberapa teman-temannya termasuk Francia Raisa, asistennya Theresa Mingus dan orang tua dari anak baptisnya Priscillia DeLeon dan Jay Cosme.

Tak hanya itu, The Weeknd pun juga menghapus foto-foto kebersamaannya dengan Selena, juga meng-unfollow di berbagai media sosial lainnya. Dilaporkan juga bahwa ia memblokir beberapa akun penggemar yang didedikasikan untuk pasangan tersebut.

"Abel (The Weeknd) telah meng-unfollow Theresa, Mandy (Ibu Selena), Courtney dan Raquelle. Dia juga tidak menyukai foto dari akun selena. Orang bilang begitulah perpisahan antara Weeknd dan bella dimulai setelah dia tidak memperhatikan teman atau keluarganya di IG juga," tulis salah satu pengguna, dan yang lain mencatat kemiripan dengan perpisahan 2016 dari mantan pacar Bella Hadid.

Sebelumnya diwartakan, Selena dan The Weeknd diketahui telah menjalin hubungan selama 10 bulan. Putusnya Selena dari The Weeknd setelah belakangan dekat kembali dengan Justin Bieber membuat kabar rujuknya Selena dan Justin menyeruak. Tapi, sumber membantah rumor tersebut. Demikian dinukil dari US Weekly, Selasa (31/10/2017).

