JAKARTA - Beberapa waktu lalu, Iko Uwais mengungkapkan keinginannya untuk kembali memiliki momongan setelah buah hati pertamanya dengan Audy Item yang bernama Atreya Syahla Putri Uwais beranjak usia 4 tahun.

Bintang film Merantau tersebut megatakan bahwa ingin sang istri hamil sebelum ia terbang ke Amerika Serikat untuk melakukan syuting film Mile 22.

"Kalau buat (program) ke sana sih. Umur Audy kan udah 35 tahun ya sama kayak saya. Maunya sih sebelum saya berangkat udah ada 'tabungan' (janin di kandungan istri) lah. Ya mudah-mudahan udah positif hamil sebelum saya berangkat," ujar Iko di kawasan Kuningan, Jakarta Pusat pada September lalu.

Gayung bersambut, Audy diketahui tengah mengandung anak kedua mereka. Kabar tersebut terungkap dalam kalimat Iko yang mengomentari unggahan Audy di Instagram pada Senin, 30 Oktober 2017.

Pada unggahan tersebut, pelantun Menangis Semalam tersebut menuliskan kerinduannya pada sang suami yang tengah bekerja di Negeri Paman Sam. Ia pun memajang potret manis bersama sang buah hati.

 

"We miss u so much pa @iko.uwais," tulis Audy.

Tak disangka, Iko memberikan komentar dengan membawa kabar bahagia. Ia pun menyebutkan bahwa anak keduanya yang tengah dalam kandungan tersebut sebagai 'janin yang sangat sempurna'.

"Miss you the most sataaang ... @audyitem jaga janin yg sangat sempurna di dalam tubuhmu itu ya sayaang .." tulis Iko.

Audy pun langsung membalas komentar suaminya dan dibanjiri doa dari para netizen.

"@iko.uwais amiiin insyaallah pa," balas Audy.

"Smoga mba @audyitem sehat sll,debay yg ada d kandungan jga sehat,smua kluarga sehat,dksih kelancaran kehamilan nya aminnn ya allah ya rabbal aalaminnnn," tulis @sriechinugraha.

"Alhamdulillah... Ikut bahagia denger kabarnya.... Selamat yaaa... @audyitem ...semoga selalu sehat... Amin...," tulis @endahtrisnadi.

Iko Uwais dan Audy Item menikah pada 25 Juni 2012. Kisah rumah tangga mereka yang telah terjalin selama lima tahun terakhir jauh dari gosip tak sedap dan keduanya masih aktf di dunia hiburan dengan profesi masing-masing.

