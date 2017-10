NEW DELHI – Sepanjang 25 tahun berkarier di industri Bollywood, Shah Rukh Khan telah bekerja sama dengan banyak sutradara dan produser film. Salah satu sutradara yang paling sering berkolaborasi dengannya adalah Karan Johar.

Tahun ini, keduanya kembali terlibat dalam satu proyek yang sama, yaitu Ittefaq. Film ini menjadi proyek ke-10 penanda kerja sama keduanya. Sepuluh kali bekerja sama, Karan menyebut Shah Rukh Khan lebih dari sekadar rekan kerja.

Sutradara yang debut lewat film Kuch Kuch Hota Hai tersebut, menganggap Shah Rukh Khan sebagai partner in crime dalam mengeksekusi ide-ide gila yang dimilikinya. “#Ittefaq adalah kolaborasi ke-10 kami bersama @iamsrk. Keluargaku. Temanku dan dengan #ittefaq, my true partner in crime!! Love you, Bhai!!!!” tulis Karan di Twitter.

Bersama tweet tersebut, Karan mengunggah foto Shah Rukh Khan dengan background judul-judul film yang pernah mereka garap bersama. Di dalamnya ada Kuch Kuch Hota Hai, Kabhi Khushi Kabhie Gham, My Name Is Khan, Kal Ho Naa Ho, Student of the Year, dan Dear Zindagi.

Perayaan kolaborasi 10 film antara Karan dan Shah Rukh Khan tersebut, juga dirayakan oleh sang aktor. Suami Gauri Khan itu berdoa semoga kerja sama mereka bisa terus berkembang lewat film-film berikutnya.

“Wow, begitu banyak kerja sama bersama. (Aku) tidak sadar sudah seberapa jauh kita. Semoga kerja sama kita berkembang,” kicau Shah Rukh Khan.

Berbeda dengan sembilan film sebelumnya, kali ini Shah Rukh Khan dan Karan tak berlakon sebagai aktor dan sutradara. Mereka sama-sama bertindak sebagai produser melalui bendera rumah produksi masing-masing: Dharma Production dan Red Chillies Entertainment.

Ittefaq merupakan film adaptasi dari karya lawas berjudul serupa, arahan Yash Chopra pada 1969. Dibintangi oleh Sigharth Malhotra, Sonakshi Sinha, dan Akshaye Khanna, Ittefaq dijadwalkan rilis pada 3 November mendatang.

