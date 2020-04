MUMBAI - Daun jatuk tak jauh dari pohonnya tampaknya berlaku bagi artis Bollywood, Shahrukh Khan. Putrinya yang bernama Suhana Khan tampaknya tertarik mengikuti jejak sang ayah di dunia akting.

Mengetahui anaknya ingin berakting, Shahrukh Khan pun merekeomendasikan Kajol sosok yang harus dipelajari.

"Anakku (Suhana) ingin menjadi aktris dan aku ingin dia belajar. Aku harap dia bisa belajar dari Kajol. Aku tidak bisa menjelaskan, namun ia sangat berbeda ketika di layar," ungkap Shah Rukh Khan seperti dikutip dari Hindustantimes.

Menurutnya, Kajol adalah seorang yang jujur dalam berakting dan memiliki originalitas dalam berakting.

"Kajol adalah aktris yang jujur. Ia tidak mengandalkan teknik dalam berakting. Tapi Kajol sangat natural dan punya kualitas yang bagus," ungkap Shah Rukh Khan

Suhana Khan sendiri telah tampil dalam film pendek yang bertajuk The Grey Part of the Blue. Aktingya juga ditunggu para penggemar di film-film lainnya.

(edh)