JAKARTA - Kedekatan Giorgino Abraham dengan Irish Bella kian menarik untuk diulas. Berawal saat sama-sama membintangi sinetron Anugerah Cinta, keduanya terus dianggap dekat bahkan disinyalir memiliki hubungan spesial.

Kendati demikian, keduanya masih enggan menjelaskan terkait status yang kini ada di antara mereka. Sambil memamerkan senyum, pria yang akrab dengan sapaan Gino tersebut masih belum bersedia menjelaskan statusnya dengan Irish Bella.

"Complicated," katanya singkat, Sabtu (28/10/2017).

Gino dan Ibel dikatakan dekat karena chemistry yang ada dalam diri mereka tak sebatas saat berada di lokasi syuting. Selebriti yang namanya tengah naik daun ini kerap diketahui menghabiskan waktu di sejumlah tempat liburan maupun pusat perbelanjaan.

Diakui Gino bahwa dirinya dan Ibel memang tengah dekat karena rasa nyaman. Pria berusia 22 tahun tersebut tak menampik bahwa kebaikan Ibel telah memberikan banyak dampak positif baginya juga orang di sekelilingnya.

"Kita memang dekat, lagi deket tapi kalau masalah status aku enggak bisa bilang status kita saat ini karena aku nyaman sama Irish ya. Tentu saja dia anaknya baik, cantik, anaknya asik dan membawa pengaruh positif enggak cuma buat aku tapi semuanya juga jadi enggak salah lah kalau cowok-cowok pada naksir," tutur Giorgina Abraham.

Sementara itu, Irish Bella juga memberikan pujian terhadap sosok yang selama beberapa tahun terakhir menjadi pasangannya dalam sinetron. Bagi dara kelahiran Cirebon, 21 tahun silam itu Gino adalah pria yang sifatnya tak mudah ditemukan pada pria lain.

"Dia orangnya baik, dia itu down to earth jadi salah satunya dari dia yang bagus itu dia mau bergaul dengan siapapun dan itu kan enggak banyak ditemukan di kalangan artis Indonesia. Mohon maaf, jadi itu sih yang aku dapat dari dia. Dia juga lucu jadi udah down to earth, lucu jadi ya gitu," ujar Irish Bella.

Sebelumnya, Gino menjalin hubungan dengan Angela Gilsha Panari selama beberapa tahun. Kehadiran Ibel di tengah-tengah mereka disebut-sebut sebagai pihak ketiga di antara mereka.

