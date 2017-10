SEOUL - Jelang penayangan perdana, pihak penyelenggara ajang survival The Unit menggelar jumpa media baru-baru ini. Dalam wawancara tersebut, Han Kyung Chun selaku Chief Producer angkat suara terkait tuduhan menjiplak program survival serupa, Produce 101.

Han Kyun Chun mengungkap bahwa The Unit sejatinya diciptakan agar para idol yang sudah debut namun gagal meraih popularitas, bisa mengubah nasib di acara ini.



"Sebenarnya ada kewajiban untuk membuat program yang tengah menjadi trend saat ini. Memang tidak mudah membuat program yang benar-benar asli," jelasnya sebagaimana dilansir Soompi.



"Tapi The Unit bercerita tentang impian setiap idol. KBS tidak akan membuat mimpi menjadi kenyataan, kita hanya akan menjadi asisten yang akan membantu mereka mencapai impian mereka," sambung.



Ia juga memastikan para kontestan The Unit tidak ada yang berasal dari agensi besar. Hanya agensi kecil yang dapat bergabung dalam acara.



"Kami bertemu dengan lebih dari 90 agensi tapi tidak ada agensi besar. Kami meminta pengertian kepada pemirsa bahwa kami memberi kesempatan kepada agensi-agensi menengah dan kecil," imbuhnya.



The Unit sendiri adalah program baru KBS yang melibatkan para idol yang telah debut. Sejumlah idol dari grup yang tergabung antara lain Brave Girls, SNUPER, MR.MR, TopSecret dan masih banyak lagi.



Selanjutnya deretan musisi papan atas yang dipastikan menjadi mentor The Unit nanti antara lain Taemin Shinee, Rain, San E, HyunA esk 4Minute, Hwang Chi Yeol dan Jo Hyun Ah.

Program survival sendiri tengah menjadi trend di Korea Selatan. Namun ada perbedaan nyata antara konsep The Unit dan Produce 101. Apabila The Unit mengajak idol yang telah debut untuk kembali memperbaiki nasib mereka, maka Produce 101 tidak demikian.



Program ini hanya berisi para trainee dari berbagai agensi yang bersaing agar bisa debut. Produce 101 akan memilih 11 trainee terbaik untuk didebutkan sebagai grup. Kedua grup yang diciptakan oleh Mnet antara Wanna One dan IOI.

