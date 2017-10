JAKARTA - Persahabatan antara aktris Inneke Koesherawaty dan Marini Zumarnis, diketahui sudah terjalin sejak keduanya masih berstatus singel. Mereka bahkan mengaku sudah berteman selama 22 tahun, yakni sejak mereka baru saja terjun ke dunia hiburan Tanah Air.

Lewat buku Hi Darl yang dirilis siang hari tadi, baik Marini Zumarnis maupun Inneke Koesherawaty mencoba untuk memberitahu para pembaca mengenai rahasia awetnya persahabatan mereka.



"Hari ini aku launching buku sama Inneke itu karena dari fans-fans kita di sosmed banyak yang tanya, mbak apa sih rahasia persahabatannya, mbak apa sih bajunya, mbak, mbak, mbak banyak dari situ. Buku ini terjadi karena fans-fans kita," ujar Marini Zumarnis yang ditemui di kawasan Senayan City, Jakarta Selatan, Kamis 26 Oktober 2017.



"Alhamdulillah dari ngobrol-ngobrol aku sama Inneke, 'Darl kita bikin buku yuk darl', 'yuk yuk yuk', ya mudah-mudahan apapun sekarang bisa buka di gadget tinggal buka. Kalau buku kan abadi ada kenang-kenangannya," sambungnya.



Tak hanya ingin memberitahu resep awetnya persahabatan mereka. Inneke dan Marini juga diketahui membubuhkan unsur fashion dan make up dalam buku yang diberi judul sesuai dengan panggilan sayang mereka, Darling.



"Sebetulnya dari kata Darling," tutur Marini.



"Di situ tentang persahabatan, perjalanan karir, fashion, make up, hijrah aku juga," tambahnya.

Novel berjudul Hi Darl ini diketahui ditulis oleh Ade Aprilia, yakni seorang penulis buku kecantikan yang karyanyabtak perlu diragukan lagi. Bahkan buku yang akan mulai dijual pada akhir tahun 2017 dengan tebal 288 halaman tersebut juga menjelaskan mengenai sisi agamis, yakni saat Marini memutuskan untuk hijrah dan mulai mengenakan hijab.



"Di buku ini ada sisi agamanya, bukan untuk menggurui tapi semata-mata untuk sharing saja," kata Inneke.



"Alhamdulillah Inneke sahabat aku ini adalah salah satu orang yang mendorong aku untuk berhijab. Masya Allah Darl, pahala kamu Darl," tutup Marini.





(edi)