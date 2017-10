JAKARTA - Sukses mencetak prestasi lewat lagu Long As I Get Paid, Agnez Mo kini kembali menyuguhkan video klip dari lagu terbarunya berjudul DAMN! I Love You yang diambil dari album "X" pada 26 Oktober 2017.

Perilisan single keduanya tersebut meraup antusias penggemar dan membuat judul lagu tersebut berada dalam urutan ke-5 Trending Topic Twitter Indonesia dengan tagar #DAMNILoveYouAGNEZMO.

"I'm super excited with this one....She swag on.....Awesome #DamnILoveYouAGNEZMO," tulis @andhikatpi95.

"I'm very proud of you, you've come a long way and there's no stopping now. I know #DamnILoveYouAGNEZMO will be ur next single. It's amazing!" tulis @mattrais.

Video klip DAMN I Love You menghadirkan kisah romantis pasangan diperankan oleh Agnez Mo, dimana ia mendapat kejutan ulang tahun dari sang kekasih. Ada pula beberapa keseruan dan gerakan tarian sederhana.

Musik yang dihadirkan pun berbeda dengan Long As I Get Paid sebagai single pertama dari album internasionalnya. Kali ini lebih menonjolkan melodi yang tenang pop-reagge, cocok didengarkan saat di daerah tropis, sesuai dengan konsep video klipnya.

Hingga hampir 10 jam perilisan, video klip DAMN I Love You baru mencapai sekiranya 357.000 penonton. Para penggemar antusias untuk mendapatkan kesuksesan yang sama seperti Long As I Get Paid dengan 1 juta penonton dalam satu hari.

(fid)