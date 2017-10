LOS ANGELES – Selena Gomez siap segera merilis single baru setelah kesuksesan It Ain’t Me. Kali ini, Selena akan berkolaborasi dengan Marshmello dengan single berjudul Wolves.

Selena pertama kali menunjukkan akan berkolaborasi dengan Marshmello melalui akun Instgaramnya. Ia mengunggah beberapa foto yang sepertinya diambil dari video klip Wolves.

Kekasih The Weeknd tersebut juga sempat memberikan sedikit bocoran tentang lirik terbarunya. Lirik yang sudah dibagikan semakin menambah rasa penasaran para penggemar Selena.

“I’ve been running through the jungle. I’ve been crying with the wolves.. 10.25,” tulisnya.

Rencananya Wolves dari Selena Gomez featuring Marshmello akan dirilis esok hari. Antusiasme tinggi sudah terlihat dari deretan komentar yang menghiasi kolom komentar di Instagram.

“Ini sudah lewat tengah malam dan lagunya masih juga belum keluar. Aku sudah tidak sabar,” tulis @tbrinspins.

“Lagunya terasa sangat menyenangkan. Aku senang sekali mendengar suara emasmu,” tambah @alvis691.

