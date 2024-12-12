Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Selena Gomez Dilamar Benny Blanco, Pamer Cincin Berlian Mewah

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |14:14 WIB
Selena Gomez Dilamar Benny Blanco, Pamer Cincin Berlian Mewah
Selena Gomez Dilamar Benny Blanco, Pamer Cincin Berlian Mewah (Foto: IG Selena Gomez)
LOS ANGELES - Selena Gomez datang dengan kabar bahagia. Artis dan penyanyi cantik ini mengumumkan bahwa dirinya telah dilamar oleh sang kekasih, Benny Blanco.

Melalui unggahan di Instagram, Selena membagikan momen manis tersebut lengkap dengan cincin berlian yang kini melingkar di jari manisnya.

"Forever begins now," tulis Selena sebagai keterangan pada foto yang ia unggah di akun Instagram @selenagomez.

Selena Gomez Dilamar Benny Blanco, Pamer Cincin Berlian Mewah
Selena Gomez Dilamar Benny Blanco, Pamer Cincin Berlian Mewah

Selena Gomez tampak bahagia memamerkan cincin berlian di jari manisnya. Cincin yang diberikan Benny Blanco itu memiliki desain elegan dengan emas putih, mempertegas keseriusan hubungan mereka.

Momen lamaran ini terjadi di tengah suasana piknik romantis. Selena terlihat membaca sebuah surat dari Benny dengan senyum bahagia menghiasi wajahnya. Kejutan manis tersebut menjadi kenangan indah bagi keduanya.

Setelah resmi dilamar, Selena tak ragu memamerkan cincin barunya dengan selfie yang menunjukkan kebahagiaan tak terbendung. Ia terlihat sangat menikmati momen istimewa tersebut.

Hubungan asmara Selena dan Benny pertama kali diketahui publik pada akhir November 2023. Selena mengonfirmasi kedekatan mereka melalui unggahan Story Instagram pribadinya pada 7 Desember 2023. Dalam unggahan itu, ia terlihat menyandarkan kepala di dada Benny.

 

