Selena Gomez Dihujat Imbas Menangis soal Kebijakan Deportasi Donald Trump

LOS ANGELES - Selena Gomez turut bersuara terkait kebijakan deportasi migran Presiden Donald Trump. Pada pekan pertama masa jabatannya, Trump sudah menangkap 2.400 migran tanpa izin tinggal.

Gomez yang keluarganya berasal dari Meksiko itu terlihat menangis sambil berkata, "Aku hanya mau bilang, aku minta maaf. Orang-orangku diserang."

Pelantun Love You Like a Love Song tersebut menambahkan, "Aku berharap bisa melakukan sesuatu, tapi nyatanya tak bisa. Tapi aku akan mencoba semua cara, aku berjanji."

Bersama video itu, Selena Gomez menyelipkan emoji bendera Meksiko dengan caption berbunyi, "Maafkan aku." Namun kemudian video tersebut mendapat hujatan netizen.

Sebagian besar warganet menyebut penyanyi 32 tahun itu terlalu lebay dan drama. Akibat serangan netizen tersebut, Gomez memutuskan menghapus videonya.

Lewat Insta Story, dia curhat terkait hujatan warganet yang diterimanya. "Ternyata, menunjukkan empati kepada orang lain bukan hal yang baik," katanya.

Minggu lalu, Presiden Donald Trump meresmikan sejumlah kebijakan terkait imigrasi. Dia memberikan wewenang pada Immigration and Customs Enforcement (ICE) untuk menangkap dan menahan migran yang tak patuh pada hukum Amerika Serikat.

Tak hanya mendeportasi para migran yang tak punya izin tinggal resmi, Presiden Trump juga akan mengusir mahasiswa asing yang terlibat demonstrasi pro-Palestina.